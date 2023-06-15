台灣期交所參加全球集中結算組織協會2023年度年會　與多國代表分享交流結算機制

CCP12為歐、美及亞洲12個主要結算機構於2001年發起成立，為全球集中結算機構(CCPs)同業國際性非營利組織，目前成員包括芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange, CME)、歐洲期貨交易所(Eurex)、日本交易所集團(Japan Exchange Group, JPX)、新加坡交易所(SGX)及洲際交易所(Intercontinental Exchange, ICE)等42家國際主要結算機構。CCP12成立宗旨為透過資訊共享方式，強化結算機構間合作關係，並適時與政府及主管機關溝通、協調，確保CCPs具備完善合宜的管理制度。期交所於2012年成為CCP12正式會員，並積極參與其各項會議及活動。
這次CCP12年會(Annual General Meeting)於泰國曼谷舉辦，自6月13日至16日為期4天，探討議題豐富多元，包括數位金融市場及理性投資決策、以資本市場驅動環保永續的未來、重建金融市場信心及資本市場最新發展趨勢等，此外，CCP12亦邀請美國商品期貨交易委員會(CFTC)及歐洲證券及市場管理局(ESMA)官員專題演講，並分別與日本金融廳(Financial Services Agency, FSA)、美國商品期貨交易委員會(CFTC)官方機構舉辦雙邊會談，及舉辦拍賣實務研討會(Auction Workshop)。會議期間，與會代表就各項議題進行深入討論，期交所代表團也積極與各國代表交流，建立良好關係。
這次CCP12年會，期交所代表團掌握難得機會，與主要交易所舉辦場邊會談，就近期雙方業務發展、未來兩機構合作交流、跨境法規監理及共同爭取國際性業務等議題交換意見。
期交所於2022年獲CFTC核發交換契約(SWAP)集中結算之監管豁免(No-Action Relief)，及歐洲證券及市場管理局(ESMA)認可為歐盟境外第三國集中結算機構(TC-CCP)，並持續向日本、英國、加拿大等國申請合格集中結算機構資格認可，以打造具前瞻性與國際競爭力的店頭衍生性商品集中結算服務，提升市場安全與效率，降低市場系統性風險，強化我國金融體系的韌性。期交所藉由參加本次會議主動與各國交易所及結算機構代表交流，成功宣傳我國期貨巿場發展成果，實質拓展我國期貨巿場國際化及提升國際知名度。