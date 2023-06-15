台灣期交所參加全球集中結算組織協會2023年度年會　與多國代表分享交流結算機制

CCP12為歐、美及亞洲12個主要結算機構於2001年發起成 立，為全球集中結算機構(CCPs)同業國際性非營利組織， 目前成員包括芝加哥商業交易所(Chicago Mercantile Exchange, CME)、歐洲期貨交易所(Eurex)、日本交易所集團( Japan Exchange Group, JPX)、新加坡交易所(SGX)及洲際交易所( Intercontinental Exchange, ICE)等42家國際主要結算機構。CCP12成立宗旨為透過資 訊共享方式，強化結算機構間合作關係， 並適時與政府及主管機關溝通、協調，確保CCPs具備完善合宜的 管理制度。期交所於2012年成為CCP12正式會員， 並積極參與其各項會議及活動。

這次CCP12年會(Annual General Meeting)於泰國曼谷舉辦，自6月13日至16日為期4天 ，探討議題豐富多元，包括數位金融市場及理性投資決策、 以資本市場驅動環保永續的未來、 重建金融市場信心及資本市場最新發展趨勢等，此外，CCP12亦 邀請美國商品期貨交易委員會(CFTC)及歐洲證券及市場管理局 (ESMA)官員專題演講，並分別與日本金融廳( Financial Services Agency, FSA)、美國商品期貨交易委員會(CFTC)官方機構舉辦雙邊 會談，及舉辦拍賣實務研討會(Auction Workshop)。會議期間，與會代表就各項議題進行深入討論 ，期交所代表團也積極與各國代表交流，建立良好關係。

這次CCP12年會，期交所代表團掌握難得機會， 與主要交易所舉辦場邊會談，就近期雙方業務發展、 未來兩機構合作交流、 跨境法規監理及共同爭取國際性業務等議題交換意見。

期交所於2022年獲CFTC核發交換契約(SWAP)集中結算 之監管豁免(No-Action Relief)，及歐洲證券及市場管理局(ESMA)認可為歐盟 境外第三國集中結算機構(TC-CCP)，並持續向日本、英國、 加拿大等國申請合格集中結算機構資格認可， 以打造具前瞻性與國際競爭力的店頭衍生性商品集中結算服務， 提升市場安全與效率，降低市場系統性風險， 強化我國金融體系的韌性。 期交所藉由參加本次會議主動與各國交易所及結算機構代表交流， 成功宣傳我國期貨巿場發展成果， 實質拓展我國期貨巿場國際化及提升國際知名度。