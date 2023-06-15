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探索台灣離島戰地風光和豐富歷史人文　微光馬祖GO好玩系列活動7/22登場

觀光局表示，2023微光馬祖GO好玩系列活動將於7月22日下午由坑道音樂會拉開序幕，在北海坑道內最佳天然音場，呈現最動聽的演出美聲。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/15 16:02
(照片由交通部觀光局提供)

(照片由交通部觀光局提供)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「2023微光馬祖GO好玩系列活動」今日（15日）在觀光局旅遊服務中心辦理宣傳記者會，今年的活動內容涵蓋音樂響宴、自行車騎遊、生態探訪、星空導覽、戰地生存遊戲體驗等元素，串連成一場豐富精彩的微光馬祖旅遊盛會。

觀光局表示，「2023微光馬祖GO好玩系列活動」將於7月22日下午由坑道音樂會拉開序幕，在北海坑道內最佳天然音場，呈現最動聽的演出美聲；晚上邀請民眾在星空下一同以音樂佐微光，享受馬祖不一樣的夜晚，這次卡司包括龍潭愛樂管弦樂團、外國樂團-More the Merrier、搖滾吉他-瓦克阿中、馬祖長大的創作型音樂才女-吳汶芳等團體歌手齊聚演出。此外，8月19日加碼於北竿遊客中心戶外坂里沙灘，邀請外國樂團-情菲徳已、Jenny in洪以芯、金曲天籟北原山貓等中西民謠卡司團體歌手齊聚演出，伴隨著黃昏下徐徐海風，共度浪漫又熱情的仲夏音樂饗宴。

觀光局接著說，以馬祖單車暢遊島嶼風光的「2023馬祖好卡蹓-壯遊跳島趣Chill Trip Matsu」將於7月23日舉辦，當天將號召單車騎士由南竿遊客中心騎乘至津沙聚落來回路線，感受津沙聚落的百年風華與創新生命力的小鎮微光。7月23日到10月23日的「跳島自行車慢遊集點」活動，民眾至馬祖四鄉五島進行遊玩時，至指定景點掃描QRcode將可獲得電子集章，集滿3枚電子章即可獲得禮品、抽獎資格，該局廣邀各方好手來馬祖踏上偉大的壯遊旅程，為人生添上一筆獨一無二的征服之旅。

7月23日下午，觀光局規劃「鐳戰生存遊戲體驗」，在充滿軍事場景的「大漢據點」引爆激情，為參與者打造結合娛樂和軍事體驗的獨特運動。活動分為4個梯次，參與者將使用仿真槍配備的雷射光束和電子感應器，身臨其境地投入激烈的槍戰場景中。在大漢據點內，玩家將善用岩體掩護和發揮精湛的閃躲技巧，與隊友密切合作，共同擊敗對手。這場遊戲仿若真實戰鬥，帶給參與者身臨其境的挑戰與刺激，同時也引領他們探索馬祖的戰地風光和豐富歷史人文。

除以上三場主題活動，月月還有搭配主題活動-「微光馬祖嘉年華」精采系列活動，展現馬祖魅力，引領參與民眾體驗道地馬祖味，這次活動也特別規劃民眾遊馬祖享優惠活動，集結馬祖四鄉五島吃、喝、玩、樂各類型特約商店，提供遊客各式優惠好康外，民眾消費滿500元憑發票或收據即可上網登錄填寫表單即可參加抽獎活動，相關活動詳細訊息請交通部觀光局馬祖國家風景區管理處官網官方FB粉絲團-馬祖愛趴GO2023微光馬祖系列活動官網2023微光馬祖攝影徵選活動網站查詢及報名。

探索台灣離島戰地風光和豐富歷史人文　微光馬祖GO好玩系列活動7/22登場

(照片由交通部觀光局提供)
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