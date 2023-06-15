探索台灣離島戰地風光和豐富歷史人文　微光馬祖GO好玩系列活動7/22登場

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「2023微光馬祖GO好玩系列活動」今日（15日）在觀光局旅遊服務中心辦理宣傳記者會，今年的活動內容涵蓋音樂響宴、自行車騎遊、生態探訪、星空導覽、 戰地生存遊戲體驗等元素， 串連成一場豐富精彩的微光馬祖旅遊盛會。

觀光局表示，「2023微光馬祖GO好玩系列活動」將於7月22日下午由坑道音樂會拉開序幕， 在北海坑道內最佳天然音場，呈現最動聽的演出美聲； 晚上邀請民眾在星空下一同以音樂佐微光，享受馬祖不一樣的夜晚，這次卡司包括龍潭愛樂管弦樂團、外國樂團-More the Merrier、搖滾吉他-瓦克阿中、 馬祖長大的創作型音樂才女-吳汶芳等團體歌手齊聚演出。此外， 8月19日加碼於北竿遊客中心戶外坂里沙灘，邀請外國樂團- 情菲徳已、Jenny in洪以芯、金曲天籟北原山貓等中西民謠卡司團體歌手齊聚演出， 伴隨著黃昏下徐徐海風，共度浪漫又熱情的仲夏音樂饗宴。

觀光局接著說，以馬祖單車暢遊島嶼風光的「 2023馬祖好卡蹓-壯遊跳島趣Chill Trip Matsu」將於7月23日舉辦， 當天將號召單車騎士由南竿遊客中心騎乘至津沙聚落來回路線， 感受津沙聚落的百年風華與創新生命力的小鎮微光。7月23日到10月23日的「跳島自行車慢遊集點」活動，民眾至馬祖四鄉五島進行遊玩時，至指定景點掃描QRcode將可獲得電子集章， 集滿3枚電子章即可獲得禮品、抽獎資格，該局 廣邀各方好手來馬祖踏上偉大的壯遊旅程， 為人生添上一筆獨一無二的征服之旅。

7月23日下午，觀光局規劃「鐳戰生存遊戲體驗」，在充滿軍事場景的「大漢據點」引爆激情， 為參與者打造結合娛樂和軍事體驗的獨特運動。活動分為4個梯次， 參與者將使用仿真槍配備的雷射光束和電子感應器， 身臨其境地投入激烈的槍戰場景中。在大漢據點內， 玩家將善用岩體掩護和發揮精湛的閃躲技巧，與隊友密切合作， 共同擊敗對手。這場遊戲仿若真實戰鬥， 帶給參與者身臨其境的挑戰與刺激， 同時也引領他們探索馬祖的戰地風光和豐富歷史人文。

除以上三場主題活動，月月還有搭配主題活動-「微光馬祖嘉年華」 精采系列活動，展現馬祖魅力，引領參與民眾體驗道地馬祖味， 這次活動也特別規劃民眾遊馬祖享優惠活動，集結馬祖四鄉五島吃、 喝、玩、樂各類型特約商店，提供遊客各式優惠好康外， 民眾消費滿500元憑發票或收據即可上網登錄填寫表單即可參加抽 獎活動，相關活動詳細訊息請交通部觀光局馬祖國家風景區管理處官網、官方FB粉絲團-馬祖愛趴GO、2023微光馬祖系列活動官網、2023微光馬祖攝影徵選活動網站查詢及報名。

(照片由交通部觀光局提供)