（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前國安局長陳明通遭檢舉疑涉學生論文指導不周案，台大校方昨(14日) 表示，教評會認定陳明通未達應解聘程度。相關人士透露，教評會仍給3個懲處，包括要求陳明通不能回校兼任。

陳明通學倫案的檢舉人王鴻薇，昨在臉書PO文指出:

#陳明通安全過關爽領退休金

她表示，陳明通學倫案調查結果出爐，身為檢舉人的她，一直到14日才收到結果，她認為台大對於陳明通的「違反學倫」顯然是力挺到底。

PO文說:

即便鄭文燦、林智堅抄襲已認定，即便至今陳明通還是堅持林智堅抄襲是冤案，即使台大認定陳明通有違失，但是畏於陳明通的特殊身份仍然不解聘，就是要將這份退休金，當作阿通師的畢業禮物。

對於台大做出的結論，王鴻薇說她深表遺憾， 台大容忍陳明通違反學術倫理， 濫用職權拿學數術作政治服務， 也對國家高等教育未來感到憂心，陳明通成為最壞的示範，指導市長、行政院副院長論文抄襲，民進黨、台大都為其粉飾太平，還可以風光退休，政治干擾學術再添一筆。

前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦被指控論文抄襲，經台灣大學審定後，國家發展研究所的碩士學位雙雙被撤銷，兩人的指導教授、前國安局長陳明通也被檢舉涉學生論文指導不周。

台灣大學於5月26日召開校級教評會，並做出決議。不過校方以教師懲處案件包含個資為由，不願公開結論，只說會函復檢舉人（國民黨立委王鴻薇）。王鴻薇14日率先在臉書發文公布已收到結果，指陳明通「安全過關」。

台大校方隨後以文字回應媒體解釋，教評會認定陳明通確有指導不周等違失，但情節未達應解聘程度。

中央社引述不願具名的相關人士指出，教評會有給予3項懲處，包括要求陳明通不能歸建擔任教授職、不能再申請延長服務，也不得再聘任為台大的兼任教師。

由於陳明通已申請退休（教育部核處中），上述3項懲處，影響較大的是陳明通不能再回台大兼任。

【學倫案調查出爐】台大未解聘陳明通 立委王鴻薇：政治干擾學術再添一筆