台灣艸雨田舞蹈劇場《逐流》新作品　7月法國演出

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）「艸雨田舞蹈劇場」今年獲行政院文化部徵選代表台灣參與「2023年法國外亞維儂藝術節」，新竹縣府文化局今(15)日表示，該劇團自7月7日至29日將帶著新作品《逐流》前往法國亞維儂絲品劇院演出20場，行前演出將於17日、18日在文化局實驗劇場上演，每場僅限100席，縣長楊文科今日授旗給舞團。

新竹縣府文化局表示，文化部今年策辦「外亞維儂臺灣小劇場藝術節」，與法國亞維儂絲品劇院合作，徵選出3組台灣表演藝術團隊前往法國亞維儂外圍藝術節演出，艸雨田舞蹈劇場作品《逐流》脫穎而出，成為該縣第一個參與外亞維儂藝術節的團隊。

艸雨田舞蹈劇場為新竹地區唯一邁進職業舞團的團隊，團長暨製作人王羽靖於2017年創團，企圖為台灣的舞蹈劇場藝術找到新風景。舞團廣邀各地優秀藝術家，以高度創作能量每年推出深具實驗性並結合當代社會議題的作品，讓觀眾不僅可以看到台灣編舞家不同的創作脈絡，也能看到我國舞者身體表現風格的多樣性。

《逐流》作品內容包含雙舞作《而且或者…》以及《下沉的世界》2首舞作。編舞家劉奕伶的舞作《而且或者…》始於2021年大新竹縣市合併的熱門議題，以雙人舞思考兩者之間建立關係的條件與變化，並曾於2022年12月參加日本橫濱舞蹈大賽，榮獲評審團大賞獎項。編舞家林廷緒舞作《下沉的世界》，以獨具風格的肢體語彙、隊形編排，呈現暗夜中人們的心理狀態。2首舞作雙雙在今年初入選第22屆台新藝術獎第一季提名。

縣府文化局表示，《逐流》的行前演出場將於17日、18日在文化局實驗劇場上演，民眾可直接於Opentix兩廳院文化生活系統購票。每場僅限100席，並配合開放青年席次，用文化幣購票享3折優惠。

新竹縣長楊文科今（15日）授旗給艸雨田舞蹈劇場。(照片由新竹縣政府提供)