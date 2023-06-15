Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 蒐奇

高通膨竟是一人惹的禍？瑞典物價飆漲全怪碧昂絲

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/15 15:11
2023年2月5日洛杉磯葛萊美獎，碧昂絲領獎（圖／美聯社）

2023年2月5日洛杉磯葛萊美獎，碧昂絲領獎（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）暌違多年，流行天后碧昂絲（Beyoncé）5月展開世界巡迴演唱會，首站就是瑞典首都斯德哥爾摩，沒想到她竟以一人之力撼動一國通膨，帶動餐飲旅宿服務業價格齊揚。

衛報報導，瑞典5月消費者物價較去年同期上漲9.7%，雖因電價、食物價格下滑而比4月通膨率10.5%略減，卻仍高於預期。瑞典統計單位表示，部分產業商品服務價格皆上升，如飯店、餐廳、休閒娛樂、服飾業。

瑞典丹斯克銀行（Danske Bank,）首席分析師葛蘭（Michael Grahn）表示，碧昂絲的演唱會或多或少影響了5月通膨，可能推升了0.2%至0.3%，但確切程度不明。

5月在斯德哥爾摩的兩場表演，為七年來碧昂絲首度巡演拉響第一炮，每場約有4.6萬觀眾，由於首都一房難求，許多歌迷被迫下榻外地飯店。亦有海外粉絲趁著瑞典克朗匯率低、門票也不貴，紛紛飛至該城市一睹巨星風采。

葛蘭表示，這等效應十分罕見，6月物價應能回穩。不過，另一名分析師向金融時報表示，瑞典接下來還有美國搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）的三天演唱會，恐怕又會重演通膨突升惡夢。

瑞典通膨於2022年12月升至12.3%的高峰，創30年來新高，隨後回落至1月的11.7%，2月卻又重回12%。如同歐美國家，瑞典央行Riksbank透過升息抑制通貨膨脹，4月底利率升至3.5%，示意6月或9月可能再升1碼。

高通膨竟是一人惹的禍？瑞典物價飆漲全怪碧昂絲
2023年2月5日，碧昂絲在葛萊美獎頒獎典禮領獎（圖／美聯社）
碧昂絲
演唱會
瑞典
通膨
通貨膨脹
物價
旅宿
飯店
娛樂

相關新聞

瑞典苦等加入北約 土耳其總統艾爾段拒不讓步
瑞典苦等加入北約 土耳其總統艾爾段拒不讓步
2023/06/15 10:12
【開箱影片】台北圓山大飯店國宴配貢丸特調　攜台北表演藝術中心推必玩路線
【開箱影片】台北圓山大飯店國宴配貢丸特調　攜台北表演藝術中心推必玩路線
2023/06/12 19:57
拋震撼彈！犯罪驚悚影集《擁擠的房間》上架　小蜘蛛人首度挑戰多重人格後息影
拋震撼彈！犯罪驚悚影集《擁擠的房間》上架　小蜘蛛人首度挑戰多重人格後息影
2023/06/12 12:12
南韓食材漲不停　五花肉一人份475元台幣　民眾抱怨連連餐廳業者不敢漲
南韓食材漲不停　五花肉一人份475元台幣　民眾抱怨連連餐廳業者不敢漲
2023/06/09 14:51
《蜘蛛人：穿越新宇宙》全球票房狂掃2億美金　Metro Boomin沒在怕打造嘻哈神曲原聲帶搶先聽！
《蜘蛛人：穿越新宇宙》全球票房狂掃2億美金　Metro Boomin沒在怕打造嘻哈神曲原聲帶搶先聽！
2023/06/07 11:08

更新時間 : 2023-06-15 18:18 GMT+08:00

最受歡迎

(持續更新)【台灣Me Too一次看】政學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
(持續更新)【台灣Me Too一次看】政學醫外交體育藝文媒體環境界性騷不斷
〈投資理財〉鴻海果真能大牛翻身 再創發展奇蹟？
〈投資理財〉鴻海果真能大牛翻身 再創發展奇蹟？
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
台灣3大生活圈TPASS通勤月票7/1上路　購買地點、方案一次看
超夯！美國漢堡名店In-N-Out快閃台灣　開賣一小時火速搶光惹怒民眾
超夯！美國漢堡名店In-N-Out快閃台灣　開賣一小時火速搶光惹怒民眾
夾在美中之間好難為 傳微軟啟動「溫哥華計畫」將AI專家從中國調至加拿大
夾在美中之間好難為 傳微軟啟動「溫哥華計畫」將AI專家從中國調至加拿大
2023新版台灣全民國防手冊 增「敵我識別」 專家：敵軍會這樣穿嗎？
2023新版台灣全民國防手冊 增「敵我識別」 專家：敵軍會這樣穿嗎？
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
轉Disney+！迪士尼旗下頻道證實退出台灣　衛視電影台、國家地理頻道都掰了！
轉Disney+！迪士尼旗下頻道證實退出台灣　衛視電影台、國家地理頻道都掰了！
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損
澳豐金融集團倒閉　台灣13家上市櫃公司基金踩雷認損