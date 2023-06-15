高通膨竟是一人惹的禍？瑞典物價飆漲全怪碧昂絲

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）暌違多年，流行天后碧昂絲（Beyoncé）5月展開世界巡迴演唱會，首站就是瑞典首都斯德哥爾摩，沒想到她竟以一人之力撼動一國通膨，帶動餐飲旅宿服務業價格齊揚。

衛報報導，瑞典5月消費者物價較去年同期上漲9.7%，雖因電價、食物價格下滑而比4月通膨率10.5%略減，卻仍高於預期。瑞典統計單位表示，部分產業商品服務價格皆上升，如飯店、餐廳、休閒娛樂、服飾業。

瑞典丹斯克銀行（Danske Bank,）首席分析師葛蘭（Michael Grahn）表示，碧昂絲的演唱會或多或少影響了5月通膨，可能推升了0.2%至0.3%，但確切程度不明。

5月在斯德哥爾摩的兩場表演，為七年來碧昂絲首度巡演拉響第一炮，每場約有4.6萬觀眾，由於首都一房難求，許多歌迷被迫下榻外地飯店。亦有海外粉絲趁著瑞典克朗匯率低、門票也不貴，紛紛飛至該城市一睹巨星風采。

葛蘭表示，這等效應十分罕見，6月物價應能回穩。不過，另一名分析師向金融時報表示，瑞典接下來還有美國搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）的三天演唱會，恐怕又會重演通膨突升惡夢。

瑞典通膨於2022年12月升至12.3%的高峰，創30年來新高，隨後回落至1月的11.7%，2月卻又重回12%。如同歐美國家，瑞典央行Riksbank透過升息抑制通貨膨脹，4月底利率升至3.5%，示意6月或9月可能再升1碼。



2023年2月5日，碧昂絲在葛萊美獎頒獎典禮領獎（圖／美聯社）