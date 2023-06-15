中國擴張脫北者監禁設施　約600至2000人將被迫遣返北韓

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）北韓人權團體表示，目前估計有600至2000名脫北者正遭到中國監禁，人數持續增加，中國也正擴大監禁設施，將在兩國邊境重新開通後將這些脫北者遣返北韓，美國眾議院議員批道，中國與北韓同屬人權罪犯，應負起責任。

根據韓國日報報導，北韓人權信息中心國際合作總監宋漢娜於13日，出席一場在華盛頓國會議事堂舉行的聽證會時表示，根據衛星圖顯示，被拘留在中國監禁設施的脫北者，估計有600至2000人，監禁設施也正在擴張中。

宋漢娜表示，新冠肺炎大流行後，中國與北韓邊境關閉，等待被遣送返回北韓的脫北者持續增加，一旦兩國邊境重新開放，脫北者們將會被強制遣返。

2020年初時因新冠肺炎於中國爆發，中朝邊境關閉，直至去年9月及今年2月，才分別恢復了鐵路及貨車運輸的通行。因此很多人推測，人與人之間的往來也很快就會恢復，如此一來，被拘留在中國境內的脫北者屆時也可能被遣返。

宋漢娜說，根據生還者的敘述，脫北者在被遣返接受拷問時，將會遭受到毆打、電擊、性暴力等非人道對待，許多人也將被強制勞動，在沒有適當報酬及基本權利的情況下，被迫在殘酷的環境中工作。

宋漢娜也提到，近年因朝中邊境封鎖、強化邊境管理，脫北的風險隨之增加，也因此在過去3年間，脫北仲介的費用漲了一倍以上，從疫情爆發前的人均收費2千萬韓元（約50萬台幣），增加到了2023年初的5千萬韓元（約125萬台幣），甚至還曾有仲介因安全問題而拒絕了1億韓元（約250萬台幣）報價的例子。

根據韓聯社報導，對於北韓人權問題沒有進展的原因，前北韓人權國際合作大使李政勳在聽證會指出，是因為文在寅政府5年來無視北韓人權問題，一昧追求和平政策，也指出川普執政時期也頻向金正恩示好亦是原因之一。

另外，美國眾議院議員克里斯史密斯（Chirs Smith）指出，有80%左右的女性脫北者成了人口販賣的犧牲者，被送至性交易產業，這類非法買賣每年為北韓及中國犯罪組織帶來1億500萬美元以上的收益。

眾議院議員扎克·納恩（Zach Nuun）則指出，北韓居民在金正恩的統治下，許多人被處決、餓死、因工作過勞或意外死亡，推測北韓死亡人數每年約有30至80萬人。

扎克·納恩說，脫北者好不容易擺脫了世界上最高壓的政權，卻又被中國政府再次扔進了「絞肉機」，中國不但忽視北韓的罪行，還甚至將人送進去，他認為中國及北韓負有相同責任，屬同一類型的人權罪犯。他敦促美國國會及行政當局中國委員會（Congressional-Executive Commission on China，CECC）繼續採取更嚴格的措施，追究中國的非人權行動，以及嚴重侵犯人權的金正恩的責任。