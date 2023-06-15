【台灣Me Too】強迫配音集體做愛、交性感作業、襲胸性騷 許傑輝宣布退演藝圈

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）資深藝人、表演老師許傑輝近日深陷性騷風暴，相繼被表演課男學生、藝人黃云歆、「啦啦隊女神」短今以及表演老師金勤爆料不當行徑，今（15）日許傑輝在臉書宣布，即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。

一名男性網友11日在「黑特劇場」投稿控訴，10年前許傑輝在表演培訓課上要大家分組練習「集體做愛（群交party）配音」，導致全班都感到「極度不舒服想要逃離」。

女星黃云歆14日發文指控，2013年拍舞蹈劇《臺灣舞孃》時，被許傑輝要求繳交「性感作業」，包括單獨穿無罩激凸襯衫、馬甲、丁字褲三套服裝私下給他看，所幸被女藝人小嫻機警阻止。在正式演出時，許傑輝更問黃云歆是否能用胸部夾住「單片包裝的巧克力」。



「啦啦隊女神」短今15日在IG接棒控訴，許傑輝在表演課後以螢幕背板的女主角選角之名，要求她在小房間換馬甲，更詢問受害人「胸部好像豆腐喔，是假的嗎？」並要求摸奶，她當下不知如何處裡「只能讓導演得逞了」，事後才知道所謂選角根本早已定案。

同為表演老師的藝人金勤也在IG爆料一名女學生受害經歷，該名學生被許傑輝性騷擾至少6、7次，其中包括強迫教導親密戲表演，要受害者與之十指緊扣、甚至捧臉作勢親吻。



許傑輝以「課程規劃中欠缺思考周全」回應表演課集體做愛配音一事，黃云歆的指控他則以當年排戲說話「太直白、嘴賤」、「沒有雜念」回應，還說可循正常法律途徑提告。然而，有律師出面表示，許傑輝根本是算準追溯期已過。

今（16）日下午許傑輝發文表示即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。