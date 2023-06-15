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醫療旅遊要當心！墨西哥手術爆「真菌性腦膜炎」群聚擴散 美國CDC統計：至少4死、179人檢測中

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/15 14:27
從墨西哥馬塔摩洛斯（Matamoros）返回美國的人當中，有疑似真菌性腦膜炎群聚感染情形，已造成至少4死。（圖／pixabay）

從墨西哥馬塔摩洛斯（Matamoros）返回美國的人當中，有疑似真菌性腦膜炎群聚感染情形，已造成至少4死。（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國CDC在今（2023）年5月17日針對前往墨西哥進行外科處置的醫療旅遊發布警示，因為從墨西哥馬塔摩洛斯（Matamoros）返回美國的人當中，有疑似真菌性腦膜炎群聚感染情形，根據當局6月9日的最新統計，已知的死亡人數已攀升至4人，另有179名患者正在接受感染調查。

美國疾病管制與預防中心（Centers for Disease Control and Prevention, CDC）表示，經調查發現，這些罹患真菌性腦膜炎的美國民眾均曾前往馬塔莫羅斯的River Side Surgical Center或Clinica K-3醫療院所接受硬脊膜外麻醉（epidural anesthesia），這兩間診所在5月13日已遭到墨西哥衛生部門強制關閉。

美國CDC表示，在今年1月起至5月13日期間，曾前往上述診所接受硬脊膜外麻醉手術的患者都有可能被感染，呼籲這些民眾主動與政府衛生單位連繫，以接受真菌性腦膜炎檢測。

美國CDC表示，感染真菌性腦膜炎後的症狀包括發燒、頭痛、頸部僵硬、噁心、嘔吐、畏光和精神狀態改變，症狀可能是感染數週時間才會出現，且起初可能非常輕微或無症狀。然而，一旦出現症狀，病情有快速惡化並危及生命的風險。

因此在今年1月起至5月13日期間，曾前往上述診所接受硬脊膜外麻醉手術的患者應立即前往最近的急診室進行腰椎穿刺檢查，早期發現與治療，能有效增加存活率。

CDC表示，目前正在與墨西哥衛生部以及美國各州和地方衛生部門合作，以確定曾在這些診所接受過手術的美國患者名單。

根據CDC最新統計，這起真菌性腦膜炎群聚案已造成至少4人死亡，另有179人正在接受檢測，包含14例疑似病例、10例極可能病例和4例確診病例。
美國CDC
美國
墨西哥
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真菌性腦膜炎
硬脊膜外麻醉

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