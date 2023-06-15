台灣植物學術研究重要園區　嘉義樹木園79年日式建築整建重生

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）嘉義樹木園位於嘉義市東區，園區兩棟1944年興建的主管宿舍，經林業試驗所將其整建作為方舟計畫植物展示與教育推廣空間，中埔研究中心主任蔡佳彬近日表示，此日式建築重新啟用深受各界好評，已成為嘉義市重要的打卡新景點。

林業試驗所中埔研究中心主任蔡佳彬表示，配合國家植物園方舟計畫進行嘉義樹木園園區與日式建築整修與再利用工作，現已每年吸引逾百萬人次到訪，園區的日式建築是1944年建造的官舍，於2022年8月整修完成，自2022年11月起，利用已整建好的建築設施，進行一系列展覽、研習活動，同時藉由解說教育推廣工作。

中埔研究中心副研究員蔡景株表示，嘉義樹木園由原先外來熱帶樹木研究，轉型作為樹木學術研究環境，同時提供作為自然環境教育場所與作為外來植物教學與物種保育之場域，並因園區條件良好，很適合做為民眾戶外活動與休閒遊憩之場所。此次嘉義樹木園與日式建築整建啟用，讓每天3000-4000人次之入園訪客，對林試所整建工作更加有同感，從每月訪客資料得知，包含台北市、新北市、桃園市、新竹縣、高雄市、屏東縣等全台15縣市人員均來過嘉義樹木園參訪，顯現嘉義樹木園整建之成效。

中埔研究中心表示，嘉義樹木園面積約9.4公頃，1907年設立，主要以橡膠樹與各類熱帶經濟樹種引入研究為主，如巴西橡膠樹、柯柏膠、肯氏南洋杉、印度紫檀、菲律賓欖仁樹、蠟燭木、大風子、槭葉翅子木、大葉桃花心木、小葉桃花心木、柚木等，除供適應性觀察外，也兼具母樹園之功能，為嘉義八景之一。

園區樹木種類多元豐富，胸高直徑10公分以上樹木有121種5202株，其中單子紅豆(胸高直徑1.1公尺)、巴西橡膠樹(胸高直徑1.2公尺)與柯柏膠(胸高直徑1.5公尺)為全台灣最大棵，肯氏南洋杉為我國最早引進之一批，巴西橡膠樹群也是全台灣唯一塊栽培試驗地，而胸高直徑100公分以上有30株，全區有記錄樹木 81科355種，為國內植物學術研究及樹木保育重要園區。