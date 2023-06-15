【暑假去哪兒?】阿聯酋航空台灣空服員不藏私　分享夏季旅遊指南！

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 今年夏天準備好去哪兒旅行了嗎？快跟著阿聯酋航空台灣空服員的推薦，一探完美旅行首選目的地，好好迎接自去年10月邊境管制鬆綁後的首個海外夏日假期吧！

台灣旅客不僅能享受阿聯酋航空飛悅卓越的飛行體驗，更能經由杜拜樞紐，輕鬆造

訪140多個城市；在杜拜等候轉機超過10小時的旅客還可透過阿聯酋航空的杜拜轉機服務*申請免費簽證及住宿，暢遊杜拜，不浪費任何時間。

(編按*該服務受條款與細則約束。)

即日起至2023年9月30日，阿聯酋航空登機證也將成為旅客的My Emirates Summer Pass，只要持有效身份證件，即可於杜拜和阿拉伯聯合大公國境內數百家零售商店、餐廳、熱門休閒觀光景點及豪華Spa中心享有超值折扣。

目前，阿聯酋航空每日以波音777客機執飛台北—杜拜航班；阿聯酋航空A380旗艦客機將自2023年8月1日重返台灣。

根據新聞稿，阿聯酋航空台灣空服員Ethan與Anya分別於阿聯酋航空任職7年及8年，以下大方分享9個歐洲及非洲必訪及夢想清單：

必訪清單：

♦♦♦ 西班牙 巴塞隆納

巴塞隆納以地中海美食及壯觀的現代藝術聞名，是座充滿驚喜且氣候宜人的城市。喜愛建築的旅客可造訪聖家堂（La Sagrada Familia, 上圖, 阿聯酋航空提供）、奎爾公園（Park Güell）及米拉之家（La Pedrera-Casa Milà）等高第大師的傑作，一窺現代主義壯麗且永恆的建築設計工藝。空服員大力推薦旅人們至Ciutat Comtal餐館，一邊啜飲清爽的Sangria水果酒，一邊享用西班牙著名的Tapas。

♦♦♦ 瑞士 日內瓦

緊鄰法國及義大利的日內瓦為瑞士的第二大城，擁有許多令人驚豔的美景，旅客可於蔚藍清澈的萊芒湖畔（Lake Léman）或者知名餐廳—Les Armures，品嚐美酒及起司鍋，然後沿著湖邊欣賞花鐘、大噴泉等知名地標，再前往聖彼得大教堂（Cathedrale de St-Pierre），一覽如畫般的湖光風采。

♦♦♦ 丹麥 哥本哈根

作為丹麥的首都，哥本哈根是個色彩繽紛、絢麗奪目，彷彿童話世界般的城市，不須濾鏡即可拍出明信片般的美照！旅客可在2023年6月30日至7月9日參加哥本哈根爵士音樂節，在大街小巷、咖啡館，甚至露天舞台等超過120個地方，欣賞1,200多場音樂饗宴。

♦♦♦ 荷蘭 阿姆斯特丹

阿姆斯特丹不僅景致如畫，更富深度文化涵養。阿姆斯特丹皇宮、荷蘭國家博物館

及安妮之家等景點，都是歷史愛好者必訪之處。行程較為緊湊的旅客，可搭乘運河遊船，把握僅有的時間遊覽城市風光，完整收藏阿姆斯特丹熱門的旅遊景點。

♦♦♦ 模里西斯



馬克吐溫曾說「上帝先創造了模里西斯，再依照模里西斯的風景，創造了天堂」。潔白沙灘配上湛藍的海水，模里西斯(上圖, 阿聯酋航空提供) 擁有充滿異國風情的景色及珊瑚礁、火山等豐富的內陸自然景觀，適合情侶或親友一同出遊、創造美好回憶的夢幻之地。

夢想清單:

♦♦♦ 芬蘭

如世外桃源般的芬蘭被譽為千湖之國，旅客可盡情徜徉在當地純淨的大自然中，享受世上最潔淨的空氣；同時造訪聖誕老人村、41座國家公園並體驗當地著名的桑拿。夏季的芬蘭是日不落國，更是旅遊的黃金季節，旅人們千萬要把握良機，體驗當地音樂節、藝術展覽及湖上游船。

♦♦♦ 冰島



從瀑布、野生動物到壯麗的冰川及火山，冰島(上圖, 阿聯酋航空提供) 的自然景觀絕對讓旅客大飽眼福。旅客可與親朋好友們至藍湖（Blue Lagoon）享受天然地熱溫泉、敷上藍湖特有的矽泥面膜(Silica Mud Mask)，同時欣賞周遭的自然美景，共度美好休閒時光。

♦♦♦ 希臘 聖托里尼



座落於神秘又浪漫的愛琴海上，聖托里尼(上圖, 阿聯酋航空提供) 除了以藍頂白牆的建築聞名，更擁有世上最迷人的日落與獨特的火山地貌，讓旅客可一覽不同地質的美麗沙灘，是許多旅人心目中的必訪之地，也是與愛人創造美好回憶的最佳選擇！

♦♦♦ 突尼西亞

作為地中海歷史文化城市之一，旅客可在突尼西亞品嚐各式美饌，享受陽光、沙灘及大海堆疊而成的度假氣息，並造訪遠近馳名的撒哈拉沙漠及艾爾捷競技場（El Jem Amphitheatre），或至突尼西亞最古老的城市—比塞大（Biserta）散步，沉

浸在歷史古蹟之中。

心動不如馬上行動！如欲訂購機票可至阿聯酋航空官網、阿聯酋航空App或洽詢旅

行社合作夥伴。

(資料來源/阿聯酋航空)

關於阿聯酋航空

1985 年阿聯酋航空草創之初，僅有兩架飛機；而今，阿聯酋航空營運由空中巴士A380及波音777組成的全球最大寬體機隊，藉由空中最新且最高效的寬體客機，提供乘客世界級的產品及服務。阿聯酋航空透過不斷擴張的全球航點、領先業界的機上娛樂系統及充滿當地風情的機上美饌，持續激發全球旅客對旅行的嚮往。

(圖/Emirates)