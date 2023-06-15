台北花園大酒店推出「法國米其林」‧「西班牙太陽」雙評鑑殊榮盛宴

搶高端餐飲商機，台北花園大酒店邀請西班牙米其林一星與雷普索爾美食指南(Repsol Guide)一顆太陽雙殊榮的主廚Alejandro Serrano(亞歷山卓․塞拉諾)，自2023年6月9日至2023年6月11日於PRIME ONE牛排館舉辦為期三天盛宴，食藝星廚套餐：6道餐點+1道甜點售價4,680 +10%，套餐搭配6款佐餐酒售價5,880元+10%，菜色風格以風味（Flavour）、感官（Feeling）、美學（Aesthetics）為核心，交織出令人讚嘆與激賞的奢華盛宴，用餐每客再贈500元PRIME ONE牛排館抵用券限下次使用。(未滿18歲禁止飲酒)

西班牙食藝星廚Alejandro Serrano(亞歷山卓․塞拉諾) 出生於西班牙埃布羅河畔米蘭達，家族以經營餐廳為主，在餐飲世家中，意識到對美食的熱情，並懷抱決心成為主廚的志願。先後在三星主廚 Eneko Atxa (安尼柯艾夏) 的Azurmendi餐廳及Dabiz Muñoz (大衛·穆諾茲）的DiverXo餐廳習藝，憑著對料理豐沛創意與熱情，使得Alejandro Serrano成為西班牙最亮眼的閃耀之星。年輕、富有創造力的Alejandro Serrano非常擅長海鮮料理，更善用融合創新與傳統貫穿的手法，巧妙融合海味與山珍，充份展現食藝美學，幻化出道道令人愉悅與激賞的盛宴，為饕客獻上無法忘懷的美味旅程。

顛覆西班牙美食離不開燒烤薰陶，食藝星廚Alejandro Serrano (亞歷山卓․塞拉諾) 料理則以海洋來演繹。出生於鄰近河畔的城鎮，Alejandro Serrano憶起兒時與祖父頻繁進出漁村，耳濡目染下，所見的海景，化為鍾情於海的厚愛，讓海鮮成為餐桌上的主角，土地、大海及食物原生風味，透過精湛廚藝完美展演，彷彿海神給予力量，帶來藝術與驚艷的海味珍饈，引領食客重認識海洋，亦被主廚的真誠所感動，喚醒味蕾一次次的觸動。

西班牙食藝星廚主廚Alejandro Serrano (亞歷山卓․塞拉諾) 22歲就開設了一家屬於自己的同名餐廳，24歲就獲得米其林美食指南一顆星的肯定，為目前西班牙史上最年輕的米其林星廚，25歲更上一層樓，榮獲西班牙雷普索爾(Repsol)的太陽美食評鑑一顆太陽，更入選富比士雜誌歐洲版(Under 30 Europe）30歲以下年輕領袖傑出青年。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示：「台北花園大酒店PRIME ONE牛排館自2015年開始，連續多年邀請雙評鑑主廚來台，包含米其林與義大利紅蝦評鑑、西班牙雷普索爾評鑑、北歐白色評鑑……等，此次活動以5,880元+10%優惠價格提供給消費者，包含7道餐點及6款精選酒款，即可享用米其林一星及一顆太陽雙評鑑殊榮主廚的精采饗宴。客座活動共為五個餐期，自預告後，目前預訂已達8成，整場活動期望可提升同期餐飲業績1-2成。同時，之前疫情影響，餐飲業好一段時間沒有舉辦相關的客座活動，因此本次推出受到許多熟客與饕客的關注，並採取餐搭酒的方式來主攻高端餐飲，讓消費者不用飛出國，在國內即可愜意品嘗奢華盛宴。

而飯店邀請國際米其林星廚來台客座，主要為持續提高飯店指名度與曝光度，並透過與國外名廚交流活動來提升內部廚師團隊視野與格局，同時投資廚師團隊成長，達到留才留人的核心價值。PRIME ONE牛排館並在下半年度，也會規劃另一波客座主廚的活動，持續鎖定高端餐飲商機。｣