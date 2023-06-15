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台灣人政黨傾向重新洗牌 游盈隆民調：民眾黨超越國民黨、三黨鼎足而立

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/15 11:39
中正紀念堂降旗典禮（圖／美聯社）

中正紀念堂降旗典禮（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）台灣民意基金會公布了6月最新民調，長久以來國民黨、民進黨各據一方的情勢不再，民眾黨異軍突起，成了三足鼎立之勢，這對國民兩黨而言，都是警訊。

問題：台灣除了兩大黨，民進黨和國民黨，還有幾個小黨，如台灣民眾黨、時代力量、親民黨、台灣基進等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？

結果發現：24.6%民主進步黨，22.2%台灣民眾黨，20.4%中國國民黨，7.2%時代力量，6.3%台灣基進，1.2%其他政黨合計，17.5%沒特別支持哪一個政黨，0.7%不知道、拒答。

根據問卷製作者游盈隆，這項結果顯示，台灣政黨體系出現明顯重組跡象，傳統由民進黨與國民黨為主的實質兩黨政治，因台灣民眾黨崛起而形成三黨鼎足局面，不啻為 2024 總統與立委大選投下一顆震撼彈。

他認為，這意味近期諸多重大政治社會事件，如 im.B 詐騙集團案、性騷擾案、提名風波、新北幼兒餵藥案等、以及 2024 總統與立委選舉已經開打等，可能正淘空兩大黨社會基礎。不過，這是否是一時現象，還是已定型，猶待觀察。

與5月相比，台灣人6月政黨支持傾向出現重大變化，兩大黨雙雙重挫至少6個百分點，小黨中最大的民眾黨扶搖直上 6.6 個百分點，時代力量和台灣基進兩小黨雙雙突破 5%門檻。

台灣人政黨傾向重新洗牌 游盈隆民調：民眾黨超越國民黨、三黨鼎足而立
（圖／台灣民意基金會）

就長期趨勢來看，民進黨這次只擁有不到2成5選民支持，等於回到去年 12 月九合一地方選舉歷史性挫敗後的支持水平。與帶來今天民進黨完全執政時的政黨支持度4成1相比，如今只有不到2成5。

游盈隆表示，國民黨方面，提名內亂加上侯友宜初登板即遭遇亂流，是只獲2成支持的因素。與上一次大選年 2019 年中相比，國民黨社會支持度高達 35%，如今選戰動能流失近半，危機深重。

至於民眾黨，22.2%民意支持，創下 2019 政黨成立以來最高紀錄，透露出台灣選民對「第三選擇」的渴望。但他認為，民眾黨支持者飄忽不定，何時能站穩2成，是很大的未知數。

這項調查是於 6 月 12-13 日進行，對象是全國20歲以上成年人，是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，有效樣本 1,080 人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負 2.98 個百分點。
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更新時間 : 2023-06-15 12:34 GMT+08:00

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