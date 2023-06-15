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六福萬怡全新500坪戶外證婚場地

全台唯一四鐵共構的戶外證婚酒店 270度環繞山景還能遠眺台北101 為幸福見證

By 台灣英文新聞
2023/06/15 11:20
台北六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店提供

台北六福萬怡酒店看好未來證婚市場，於7樓敘日全日餐廳露天平臺規劃500坪全新戶外證婚場地，並於即日起至12月31日推出「2.0戶外證婚專案」售價88,800元起，專案內容從原本30人的證婚套裝規格升級為50人，包含50人份的餐前輕食以及由花藝美學品牌Elite Concept一禮莊園打造的全鮮花設計Candy bar 、華麗的鮮花拱門、證婚台捧花等，另外還有戶外音響設備、證婚主持人、觀禮席場佈等全方位服務，而針對大型證婚需求，再提供客製化餐點與座位席次，超大坪數空間，再多賓客都能輕鬆容納。

坐落於南港捷運、高鐵、台鐵及客運轉運站上，台北六福萬怡酒店為全台唯一四鐵共構星級酒店，擁有南來北往便捷的交通優勢，在婚宴市場逐漸往「訂結合辦」的趨勢下，車站直達婚宴場地，減少親友奔走的過程便成為首要考量，此外因應合辦的趨勢漸長，新人於婚禮宴客當日再結合「西式戶外證婚」的需求則明顯增加。

全新啟用的「敘日證婚場地」結合台北城市山景秘境，270度寬闊露臺可遠眺台北101與翠綠的南港四獸山群，總面積約500坪，無論想在台北101前幸福見證，或是將花藝拱門背對山景，舉辦一場猶如山林秘境的婚禮都有足夠的腹地空間，可由新人自由選擇。而針對喜愛溫馨氛圍的客群，則可參考六福萬怡的「超新星證婚場地」，主打格局方正歐式庭院風格，場地兩側種植羅漢松木，同樣可俯瞰台北四獸山景，夢幻不減。

此外即日起至12月28日，凡至六福萬怡舉辦婚宴、壽宴或會議之賓客，購買高鐵11人(含)以上之團體票，即可再享車票7折優惠，高鐵團體票實際搭金額達20,000元，再贈送5張高鐵假期仟元抵用券，針對非旺日推出的「日日好日」婚宴方案也可以適用，每桌十人售價18,800元起，讓新人以小資價格體驗五星輕奢婚宴。

更新時間 : 2023-06-15 12:34 GMT+08:00

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