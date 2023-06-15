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荷爾蒙陽性乳癌復發風險高、治療棘手 台灣乳房醫學會曝「高復發風險族群」有四大特徵

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/15 10:58
台灣乳房醫學會於14日召開荷爾蒙陽性早期乳癌避險治療衛教記者會，以醫病四方對談的角度，呼籲大眾重視早期乳癌高復發風險的重要性。

台灣乳房醫學會於14日召開荷爾蒙陽性早期乳癌避險治療衛教記者會，以醫病四方對談的角度，呼籲大眾重視早期乳癌高復發風險的重要性。

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）根據癌症登記報告，過去20年間乳癌發生率成長近兩倍，死亡率成長近三成，此外，國健署公布之109年癌症登記數據顯示，荷爾蒙陽性 (HR+HER2-)患者佔所有乳癌亞型中七成，人數居冠，雖然在醫療科技發達的現在，治療成效與預後狀況較佳，然而，這也代表「復發風險」常被輕忽，不可不慎。

台灣乳房醫學會邀請社團法人中華民國乳癌病友協會，於14日一同召開「荷爾蒙陽性早期乳癌避險治療衛教記者會」，說明當前的治療趨勢與台灣乳房醫學會最新「荷爾蒙陽性(HR+HER2-)早期乳癌術後輔助治療共識」，盼喚醒大眾對於早期乳癌「啟動避險、邁向治癒」的重視。

臺北榮民總醫院輸血醫學科主任劉峻宇醫師說明，荷爾蒙陽性 (HR+HER2-)早期乳癌患雖治療成效與預後狀況較佳，大多數治療目標以『邁向治癒』為導向，但仍有2至3成的患者會發生復發。

復發患者中約3成是在術後兩年就復發，超過8成以上是在術後5年內發生，且有一定的比例為遠端轉移，好發轉移部位包含骨、肺、肝、腦等，其中多部位遠端轉移的機率逾3成，一旦發生遠端轉移進入晚期乳癌時，治療將更為棘手。由於晚期乳癌階段無法根治（治癒），治療目的也將從早期的邁向治癒，改以延長壽命、提升存活率為主。

劉峻宇提醒，若出現例如淋巴結陽性、腫瘤偏大、Ki-67指數高、腫瘤細胞分化程度差等情形發生，就有可能屬於「高復發風險族群」，其預後與公認棘手的三陰性乳癌一樣不佳。

台灣乳房醫學會陳守棟理事長說明，針對荷爾蒙陽性(HR+/HER2-)、且為高復發風險族群的患者，術後輔助性治療建議可選擇荷爾蒙治療搭配細胞週期抑制劑。並與醫師討論最適合的治療方式，讓治療目標從延長存活，有機會進展到「治癒」，及早啟動避險治療。

社團法人乳癌病友協會 黃淑芳理事長呼籲，乳癌為我國女性發生率第一名，且台灣乳癌好發年齡較歐美國家早，許多病友被迫在生育、職場與治療中做選擇，好在目前治療選項多元，只要病友積極與醫師配合治療、降低復發風險，都有機會實現早期乳癌的「治癒」目標，重拾人生的掌舵權。
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中華民國乳癌病友協會

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