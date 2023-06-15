台灣農田底下迷你部落客！藥毒所：蚯蚓種類多樣性　有助促進農作物生長

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所今(15)日表示，近年來，他們開始調查在台灣農業環境中不同農業作業模式下的蚯蚓種類，發現台灣農田至少有23個品種以上，除全球廣佈種及外來種外，還包括台灣特有種福爾摩沙腔環蚓(Metaphire formosae)、其種類多樣性令人驚艷。
在不分農業作業模式農田底下，藥毒所表示，最常見且分佈最廣的蚯蚓為土後腔環蚓(Metaphire postthuma)，又稱為黑蚯蚓（常當作魚餌），以及黃頸蜷蚓(Pontoscolex corethrurus)，其中黃頸蜷蚓打破大眾對益蟲蚯蚓的印象，該蚯蚓唯一缺點為蚓糞土細密並混合黏液，易造成土壤孔隙減少導致排水不良。其他常見的蚯蚓種類包括加州腔環蚓(Metaphire californica)、優雅遠環蚓(Amynthas gracilis)及巴氏杜拉蚓(Drawida barwelli)。
藥毒所說，有機、友善農耕模式下，蚯蚓種類較為豐富，可見單一耕作區具8種蚯蚓，多為全球廣佈種或外來種，且部分地區有臺灣特有種福爾摩沙腔環蚓及新紀錄種出現，顯示蚯蚓群落棲息地未被完全破壞。而慣行農耕模式下，蚯蚓種類較有機、友善農法少，物種較為單一，多為全球廣佈種或外來種，且未見台灣特有種出現。造成的因素可能有使用農藥或肥料導致土壤性質改變、農田管理之人為干擾頻度增加及氣候變遷所導致的農田缺水。
藥毒所提到台灣東部水稻區出現的薩爾塔細帶蚓(Eukerri saltensis)，據文獻指出，在澳洲水稻田種植初期造成水質混濁度增加，且讓土壤間緊密度下降，導致水稻幼苗發育不良而造成農損，被視為具危害性的外來入侵種，但因國內種植水稻方式不同，目前並未發現產生危害現象。
最後，藥毒所表示，蚯蚓對農業土壤環境的影響極為重要，大部分的蚯蚓是有益處的，可改善土壤質量和環境健康，進而促進農作物生長。維護和保護蚯蚓的群落生境(biotope)和棲息地，不僅可以增加生態系統多樣性，同時也有助於提高農業生產力和生態效益。