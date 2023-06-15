台灣農田底下迷你部落客！藥毒所：蚯蚓種類多樣性　有助促進農作物生長

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所今(15)日表示，近年來，他們開始調查在台灣農業環 境中不同農業作業模式下的蚯蚓種類，發現台灣農田至少有23個品 種以上，除全球廣佈種及外來種外， 還包括台灣特有種福爾摩沙腔環蚓(Metaphire formosae)、其種類多樣性令人驚艷。

在不分農業作業模式農田底下， 藥毒所表示，最常見且分佈最廣的蚯蚓為土後腔環蚓(Metaphire postthuma)，又稱為黑蚯蚓（常當作魚餌）， 以及黃頸蜷蚓(Pontoscolex corethrurus)， 其中黃頸蜷蚓打破大眾對益蟲蚯蚓的印象， 該蚯蚓唯一缺點為蚓糞土細密並混合黏液， 易造成土壤孔隙減少導致排水不良。 其他常見的蚯蚓種類包括加州腔環蚓(Metaphire californica)、優雅遠環蚓(Amynthas gracilis)及巴氏杜拉蚓(Drawida barwelli)。

藥毒所說，有機、友善農耕模式下，蚯蚓種類較為豐富， 可見單一耕作區具8種蚯蚓，多為全球廣佈種或外來種， 且部分地區有臺灣特有種福爾摩沙腔環蚓及新紀錄種出現， 顯示蚯蚓群落棲息地未被完全破壞。而慣行農耕模式下， 蚯蚓種類較有機、友善農法少，物種較為單一， 多為全球廣佈種或外來種，且未見台灣特有種出現。 造成的因素可能有使用農藥或肥料導致土壤性質改變、 農田管理之人為干擾頻度增加及氣候變遷所導致的農田缺水。

藥毒所提到台灣東部水稻區出現的薩爾塔細帶蚓(Eukerri saltensis)，據 文獻指出，在澳洲水稻田種植初期造成水質混濁度增加， 且讓土壤間緊密度下降，導致水稻幼苗發育不良而造成農損， 被視為具危害性的外來入侵種，但因國內種植水稻方式不同， 目前並未發現產生危害現象。

最後，藥毒所表示，蚯蚓對農業土壤環境的影響極為重要， 大部分的蚯蚓是有益處的，可改善土壤質量和環境健康， 進而促進農作物生長。維護和保護蚯蚓的群落生境( biotope)和棲息地，不僅可以增加生態系統多樣性， 同時也有助於提高農業生產力和生態效益。