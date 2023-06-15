台灣影視歌三棲天后徐若瑄不忍了！登高一呼 為受暴婦幼展《翅膀》:「讓我們接住你」

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 影視歌三棲天后徐若瑄（Vivian）響應現代婦女基金會發起的「手拉手用愛守護行動」，昨（14日）以公益大使身份，現身活動記者會。

素有「鋼鐵V」稱號的她，溫柔又堅強，首先感謝基金會邀請讓她有機會為所有受暴婦幼發聲，並特別帶來三月創作的歌曲《翅膀》，想送給為家暴所苦的所有人，希望帶給大家撫慰和力量！

徐若瑄表示自己雖然在單親家庭長大，但母親給予的愛，讓她得以快樂成長，但不是每個人都這麼幸運，像她身邊也有朋友遭受長年家暴傷害卻走不出來。獲知朋友受暴當時，她恰巧收到一個觸及家暴情節的劇本，讀來特別有感觸、心情down到谷底，讓她非常揪心，想幫助受暴的友人，但因為種種壓力與擔憂，當事人無法離開家庭，因而無解。

徐若瑄表示「家暴，只有零次，或是無數次」，她呼籲社會大眾攜手傳愛，加入「手拉手用愛守護行動」，關注受暴家庭，即日起捐款現代婦女基金會受暴家庭

扶助計畫，滿額可獲贈「呼呼小宇宙LINE貼圖」、「呼呼小宇宙限量馬林糖禮盒」或YSL美妝贊助的限量「自由不羈訂製香精」。

人美心更美的「鋼鐵V」徐若瑄更身先士卒，已設定好每月定期捐款給現代婦女基金會「受暴家庭扶助計畫」，拋磚引玉成為社會善美的最佳典範！

根據衛生福利部統計數據顯示，2022年家庭暴力通報案件已高達15萬6千多件，

平均每3分鐘就有一件通報，年年攀升的通報量，讓許多人身陷在家庭暴力的傷害中。

家暴，只有零次，或是無數次。不分日夜的暴力與威脅，生活的平靜不斷被摧毀，心中盡是看不見盡頭的恐懼。現代婦女基金會長年從事家庭暴力防治工作，推動「受暴家庭扶助計畫」，至今邁入第17年，共陪伴超過11萬名被害人走過家暴黑暗，迎向曙光。

王如玄董事表示，現代婦女基金會多年來致力成為受暴家庭的安心後盾，「在『

受暴家庭扶助計畫』服務中，我們提供了安全協助、危難救助、創傷復原、關係輔導、目睹兒少身心療癒，以及家暴預防教育等全方面的陪伴。」

而為了呼籲民眾關注家暴議題，基金會持續發起「手拉手用愛守護行動」，並特

別邀請到徐若瑄（Vivian）擔任公益大使，以「鋼鐵V」陽光般溫暖的正能量，邀請社會大眾一起手拉手攜手接力，終止家庭暴力，編織一個愛的守護網，用更友善的態度接住這些受到家暴傷害的媽媽和孩子，陪伴他們走過崎嶇復原的路程。

來自單親家庭的徐若瑄表示，在成長過程也許缺乏父愛，但母親對家中小孩是無微不至的照顧和關愛，「她是連罵我們，都捨不得罵的哪種。」她認為在充滿愛的環境下過日子很重要，「我看到這些暴力，實在沒有辦法接受，我覺得沒有人應該被任何人暴力對待，每次看到我都是痛心！」

除了提醒社會大眾正視家暴議題，徐若瑄肯定及感謝現代婦女基金會30多年來默默為受暴家庭提供了一方遮風蔽雨的屋簷，「祈望藉由每一個人的拋磚引玉和幫忙，讓基金會可以拯救到社會角落中每一個不安受苦的靈魂。」

徐若瑄也分享發生在身邊朋友的故事，「是孩子都已經青春期，甚至成年了，還

會被父親打，當媽媽過去阻止時，也連帶被拳打腳踢，是會飛到牆壁再彈回來那種。」讓徐若瑄不禁想到近期收到一個劇本，劇情彷彿是對照組般，在探討兩個受暴家庭的母親，一個會勇於發聲去保護自己的孩子，另一個則被滿腹苦衷壓倒，細細維護著對外和諧的假象。因為她很害怕，事情爆發開來她跟孩子會不會失去所有。

「我那時拿到劇本時，看得很心痛，然後第一個就想到我朋友。」徐若瑄又說：「其實我也不知道該怎麼幫忙，我覺得本身沒有過這種遭遇的人，作為朋友第一時間都會勸她離開，不要忍，可是很多人就是沒辦法離開，背後有太多太多的考量因素。」

徐若瑄強烈建議受暴者聯繫專業的機構尋求協助，「現代婦女基金會已經成立三十六年，具規模又專業，有很多充滿愛的社工可以給予諮詢與協助，甚至是分享怎麼保護自己的一些方式。」

徐若瑄並表示若身邊有人被家暴，第一要務千萬不要跟施暴者硬碰硬，「因為就

是脾氣在上來的時候，你再跟他硬碰硬，下手會更狠。」她並不忘提醒身邊人要記得對受暴者伸出援手，建議緊急的時候可以撥打110，先確保受暴者安全，或是打113保護專線，讓社工的專業資源一起進來協助。

「鋼鐵V」忍不住喟嘆，「我覺得社會的氣氛大多還是勸和不勸離，以給孩子完整的家為優先考量，但我覺得如果有家中有暴力的話，孩子會有創傷和傷口，這根本不是一個完整的家！」許多受暴者也可能被如此想法框住，一再忍讓、原諒，等待對方改變，以至於事情往往變成更嚴重的局面。

另一方面，很多受暴者往往因為社會的不友善，而選擇隱忍、放棄求援，「但他們並非不夠勇敢，而是有太多的擔心，讓他們進退兩難，可能害怕被斥責、被批評，或是覺得很丟臉；更可能礙於經濟的壓力，或包括言語的各種威脅，甚至不知可求助外援、找人幫忙，造成很多人無法勇敢的站出來！」

「鋼鐵V」登高一呼：

「我們要傳達給受暴者知道，要記得家暴，只有零次，或是無數次，請不要擔心害怕，走出來，讓我們接住你！」

徐若瑄呼籲要讓更多人關心家暴，以前傳統的想法，都是不要管別人的家務事，「但其實我覺得家暴，它不是家務事，希望每一個人都可以多一些些的關心、多一

點點雞婆，有時候只是少少善意的關心，對需要幫助的人來說，都是黑暗中的光亮

。」

徐若瑄分享，安心生活是每個人生存的權利，不管是大人或小孩都不應該在不安

的環境下生活成長，並再次邀請大家捐款支持現代婦女基金會的服務，一起陪伴更多家暴被害人走出傷害。

記者會中，受暴個案「小星」以影片方式訴說自身經歷。在一次、兩次、三次，

到不間斷的暴力威脅下，她對於人生越來越絕望，但加害者的威脅、外界不友善眼光，讓她遲遲無法踏出求助的腳步。在無助與絕望交織之下，甚至萌起輕生的念頭。

但經過社工協助與陪伴之後，從人身安全、保護令聲請、陪同出庭、情緒支持陪伴到諮商輔導，讓她開始愛自己，看到自己的未來，也讓自己過得更好。

徐若瑄看影片看到淚水盈眶，為「小星」的遭遇又悲又喜，她也特別帶來給所有受暴被害人的祝福，表示三月時發表一首新歌叫做《翅膀》，這首歌是一座希望的橋樑，原本似在訴說與粉絲無形中的相互支持，「也許是我的音樂，給了他們力量。也如同他們給我的一封信、給我力量，陪伴彼此渡過低潮的時候！」

徐若瑄特別要把這首歌獻給在家暴中受苦的每個人，

「希望我的出現、我的《翅膀》能夠成為你們的力量，可以陪伴你們長出勇敢的翅膀，看到你們好好地站起來，對我來講，也是給我很大的力量！」

本次活動非常感謝台灣索尼音樂、momo購物網、京城之霜、茶日子與YSL美妝等

公益夥伴共同響應，一起為守護受暴媽媽和孩子盡一份心力。

徐若瑄和呼呼小宇宙也邀請民眾至官網捐款支持受暴家庭服務，一起攜手編織成愛的安全網，募款所得用於家暴個案的安全協助、身心療癒、危難救助及預防宣導等，讓受暴媽媽和孩子可以看到前行的光亮，帶孩子回到安全的家！

台灣影視歌三棲天后徐若瑄不忍了！登高一呼 為受暴婦幼展《翅膀》:「讓我們接住你」

詳情請見現代婦女基金會官網：www.38.org.tw

【系列活動說明】

活動一、「捐款贈呼呼小宇宙好禮」： https://www.38.org.tw/donation518.asp

．捐款滿600元，贈「呼呼小宇宙-初登場篇 LINE貼圖」

．捐款滿2,400元，贈限量「呼呼小宇宙-暖心馬林糖小禮盒」

．捐款滿20,000元，贈送由YSL美妝贊助的限量「自由不羈訂製香精30ml」

活動二、「與momo一起用愛守護，手拉手織出愛的安全網」：7/1-7/31至momo購物

網捐款支持受暴家庭，捐款滿額可得到呼呼療癒贈品。

【相關影片】

1. 《個案故事》前行的盡頭有光-：https://youtu.be/vbPn9il-RrU

2. 公益大使 徐若瑄30秒ID：https://youtu.be/YBzhZpnAzio

3. 公益大使 許若瑄 受訪影片：https://youtu.be/RWPYpuFeWgA

【關於現代婦女基金會】

三十多年來，現代婦女基金會始終站在社會需要的角落，陪伴長年受創的受暴媽媽，傷痛說不出口的孩子，以及身心交瘁的性暴力倖存者，協助他們在生命最困難的時刻，跨越創傷、長出力量。衷心期盼，透過您持續的支持，讓孩子的生命得以翻轉，家庭重獲安全， 攜手改寫 每一個創傷故事的結局！