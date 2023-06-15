瑞典苦等加入北約 土耳其總統艾爾段拒不讓步

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏開戰後，芬蘭與瑞典如驚弓之鳥，積極尋求加入北約（NATO），前者已如願以償，後者卻遲遲等不到成員國土耳其及匈牙利點頭。土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）態度強硬，14日表示，除非瑞典達成安全要求，否則不會讓步。

半島電視台報導，經過兩輪總統大選苦戰，艾爾段上個月終於連任成功，外界原本預期，穩住大位後，他會稍稍軟化立場，批准瑞典加入北約，但其態度似乎尚未動搖。「瑞典有其期望，不代表我們就得配合。」

芬蘭與瑞典是在俄國入侵烏克蘭後，決定放棄數十年來的軍事中立路線，盼加入北約軍事結盟，避免俄國覬覦。欲加入之國家，須獲得全體會員國同意，土耳其國會今年3月放行，芬蘭始於4月正式成為第31個成員國，但瑞典卻仍遲至今日無法取得入會門票。

問題癥結在於瑞典境內的庫德族人。

土耳其將庫德派武裝組織視為恐怖分子，指控其主導了2016年意圖推翻艾爾段政權的行動。瑞典首都斯德哥爾摩的多起示威，包括反伊斯蘭人士在土耳其使館外焚燒古蘭經的行徑，也激怒了土國。本月艾爾段在伊斯坦堡與北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會晤時，斯德哥爾摩又出現了多起支持庫德族與反北約示威，艾爾段怒火難遏。

兩國去年就NATO入盟達成協議，瑞典表示已竭其所能達成協議中土方的要求，但土方稱還需要更多「具體行動」。瑞典做了什麼呢？迄今該國已引渡了多名與庫德工人黨（PKK）有關聯的嫌犯，也通過了反恐法，但土耳其仍嫌不足。艾爾段表示，「這不是修法就可以解決的事，警方應該要防範這類抗議的。」

樂見北約壯大的美國，不斷居中協調，藉自身影響力為瑞典排除障礙。白宮持續與土國「溝通」，同時美國參議院外交委員會主席、共和黨籍首席議員里契（Jim Risch）14日放話了，若匈牙利刻意阻撓瑞典入盟，6月底再不通過，就要攔下一項7.35億美元的對匈軍售案。



2023年1月21日，庫德團體在斯德哥爾摩抗議，踩著有土耳其總統艾爾段頭像的布條（圖／美聯社）