秒殺的神戶可頌來台灣！主廚親吐美味關鍵　加碼豪華麵包籃首度亮相

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導) 麵包控注意！日本麵包名店的豪華麵包籃首度台灣亮相，同步推出11款使用天然魯邦酵種、台灣在地食材的特色麵包，將於6月22日起台北寒舍艾美開賣。

神戶麵包名店récolte開門秒殺的可頌來台灣！主廚松尾裕生此次來台不藏私分享麵包健康美味的秘訣，並使用在地食材推出11款麵包，必吃品項包含使用魯邦種天然酵母製成的「湯種山形麵包」、選用台灣龍眼蜜與果乾的「寶石水果夾心麵包」，超酥軟的原味及巧克力口味可頌。

松尾裕生師承「日本法式麵包之神Philippe Bigot」，同時也是日本臨床分子協會檢定認證的營養學顧問，2012年在神戶創立récolte麵包店，店名在法文中的意思是「收穫」，2017年於神戶開設第二家分店。

松尾裕生堅持少油、少鹽與少糖的烘焙過程，以北海道甜菜糖與沖繩黑糖取代精製糖，捨棄易引起腸胃脹氣的速發酵母麵包，堅持使用手工自製的天然魯邦酵種麵包，天然酵母的麵包富含乳酸菌，不僅風味獨特，亦增加麵包的柔軟度，甚至可以減少腸胃不適的症狀。



「原味可頌」2入120元。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)

店內明星商品可頌酥脆爽口，運用三折二的折疊技法營造多層次風味，好吃秘訣在於烘烤的時間及不可少的奶油，松尾裕生告訴本報，他花了三年時間研發成功，通常麵包好吃在於濕軟口感，但可頌剛好相反，把多餘的水分抽調才是重點，因此他會烤久一點，直到快烤焦的前一刻才出爐，而奶油更是美味的關鍵。

然而，大眾對於奶油停留在不健康的印象，這和松尾裕生主打的健康烘焙似乎有衝突，他強調，奶油並非不好的油脂，油脂是構成身體皮膚、血球、細胞膜的成分，為了細胞健康更要攝取適當的好油，「如果做麵包使用每個材料都要極致營養，那可能不會這麼美味，快樂的進食才會增強身體吸收，」而身為職人，他的工作就在於取得美味及健康的平衡。

此次和飯店的北緯二十五餐廳推出「驚喜麵包籃雙人套餐」首度於台灣亮相，松尾裕生使用全麥麵粉取代原本récolte麵包籃的麵包酸味，原為客製預訂款的「驚喜麵包籃」在日本常被作為生日或祝賀用途，使用硬式圓形麵包為底，內部放入經典燻鮭魚可頌、湯種吐司玉子燒三明治，再搭配主廚特製肉醬，適合三五好友下午茶，另附「水果優格碗」、「鳳梨芒果百香果香蕉奶昔」與「堅果酪梨燕麥奶昔」，每套1,280元+10%。



「驚喜麵包籃」。(圖/Taiwan News, Lyla Liu)