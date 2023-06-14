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透過韓劇「壞媽媽」了解到愛子心切　李到晛：希望能減輕媽媽的歉意

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/14 17:50
李到晛於韓劇「壞媽媽」中飾演崔強豪一角（圖／截自李到晛IG @idh_sky）

李到晛於韓劇「壞媽媽」中飾演崔強豪一角（圖／截自李到晛IG @idh_sky）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）李到晛於2017年透過「機智的牢房生活」出道，今年以「黑暗榮耀」一劇在全球累積了不少人氣，最新作品「壞媽媽」也在近日以12%的收視畫下句點，李到晛表示，希望能透過這部作品減輕媽媽對自己的歉意，也透露自己最近去日本旅遊時被粉絲認出，讓他感到不可思議。

在韓劇「壞媽媽」中，李到晛飾演一名單親家庭中長大的冷血檢察官崔強豪，他從小在媽媽英順（羅美蘭 飾）的高壓管教下長大，英順不曾讓強豪好好的大吃一頓飯，因為吃太飽會影響念書；英順也不曾讓強豪參加戶外教學，要強豪待在家念書。長久以來讓強豪內心對媽媽累積了恨意，長大後照著媽媽的意願成了一名檢察官，但卻又在一場意外中讓他智力退化，內心成了一名7歲的孩子。

根據韓聯社報導，李到晛在接受韓媒採訪中表示，飾演7歲的小孩和30多歲的沉著檢察官之間有著很大的差異，很難將這兩面演繹成同一個角色，但在拍攝時，稍微難一點的角色總會讓演戲更有趣。

對於飾演媽媽的前輩羅美蘭，李到晛說，自己在拍片現場總是很僵硬，但羅美蘭卻總是看起來很開心、放鬆，也常常告訴他，拍攝現場就是要像遊樂園一樣。他透露自己是個很怕生、不容易變熟的人，但羅美蘭總是會跟他開開玩笑，緩解氣氛，才能讓他馬上打開心房，讓拍攝現場變得很有趣。

透過這部作品，讓李到晛也更了解到了媽媽的愛子心切的心，李到晛說，自己也算是在較嚴厲的環境下長大，媽媽經常跟他說「對不起，我也是第一次當媽媽，所以有很多不足的地方」，他希望能透過這部作品，減輕媽媽的歉意。

憑著「黑暗榮耀」開始廣為人知的李到晛，似乎還不清楚自己的人氣有多高。他透露，他最近去日本旅遊，在路上吃章魚燒時有人認出了他，因為覺得太神奇，還甚至打開翻譯機問對方「你怎麼認識我？」，十分有趣。

另外，人氣正開始走上坡的李到晛，很可惜地計畫將於今年入伍，對於當紅演員來說，消失在螢光幕前２年可說是個挑戰，但他卻非常期待軍中的生活。

李到晛說，對於演員來說，人生的經歷非常重要，但礙於身分問題，在社會上總會受到各種限制，而像井底之蛙一樣生活著，但在軍隊裡能遇到各式各樣的人，可以學到很多東西。

現年28歲的李到晛若在今年入伍，將會在軍中迎接他的30歲。李到晛說，聽說過了30就會出現穩重的感覺，他會盡他最大的努力，以更有男子氣概的樣貌回歸。

延伸閱讀：Netflix韓劇「壞媽媽」收視倍數上升　6集重點整理　李到晛完美演繹冷酷及純真的兩面
韓劇
壞媽媽
李到晛

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更新時間 : 2023-06-14 20:02 GMT+08:00

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