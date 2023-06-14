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眾能創新協會和黎明師生合做肉粽送弱勢　 大師級秘方調配加阿嬤級手藝「香貢貢」

By 台灣英文新聞
2023/06/14 17:33
（照片來源：新北市政府社會局提供）

（照片來源：新北市政府社會局提供）

新北市眾能創新協會，在端午節前夕，動員50位志工，結合黎明技術學院餐飲管理系師生，一起包了2000顆肉粽，分送給泰山地區的弱勢家庭及身障和獨居長輩。理事長蔡黃阿員表示，這些肉粽不僅有大師級的專業配方，還有阿嬤級的傳統手藝，每顆都塞滿飽飽的愛心，光聞起來就「香貢貢」。

曾任泰山大科社區發展協會理事長的蔡黃阿員，在任內辦理老人共餐時，鄰近的黎明餐飲管理系西餐老師黃健乙，便常率學生到社區烹煮料理給長輩吃，這次包肉粽活動再加入有「黎明阿基師」封號的中餐老師卓政弘帶學生一起支援，雙師合一，讓愛心粽更有特色。

卓政弘表示，肉粽的口感和香氣關鍵在拌料，協會使用圓糯米先蒸熟，他利用豬油先將紅蔥頭爆香，加入鮮蝦米、醬油、少許糖一起翻炒，然後倒入糯米飯中不斷攪拌，等顏色均勻後即可包粽。至於餡料包含豬肉、菜埔、花生和大朵香菇，可謂色香味口感俱全。

社會局副局長吳淑芳、泰山區長鄭淑敏和立委洪孟楷等人均到場參加，吳淑芳更和志工及學生一起包粽子。蔡黃阿員感謝社會局部分補助材料費，另外位於五股的慶良電子公司也贊助了經費，尤其黎明技術學院全力協助，使愛心粽活動得以圓滿進行。

蔡黃阿員表示，蒸熟的肉粽透過協會志工分送到泰山地區的弱勢家庭，包含泰山國小的弱勢學生，希望他們都能在端午佳節品嘗由大師調配的肉粽。

黎明技術學院主任秘書黃信育表示，參與包粽的學生都是餐飲系一、二年級生，學生很開心能學以致用，對於阿嬤級志工折包桂竹籜葉的純熟手藝更是讚許。

更新時間 : 2023-06-14 20:01 GMT+08:00

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