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(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 民進黨主席暨總統參選人賴清德今（14）日中執會後由黨秘書長許立明、競選總幹事潘孟安共同出席「民主大聯盟」記者會，宣布第三波區域立法委員合作及徵召人選。

今天宣布的立委艱困選區布局，名單包括台北市第六選區與社會民主黨合作，由台北市議員苗博雅參選；新竹市選區徵召國立陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔，及彰化縣第三選區徵召前台北農產運銷股份有限公司總經理吳音寧參選。

賴清德主席表示，民進黨持續推動民主大聯盟第三次的徵召作業，也是第二次循跨黨派、跨世代、跨領域的原則，來進行社會更廣更多的連結，衷心祝福三位都能夠旗開得勝，馬到成功。

根據新聞稿，賴清德表示，台北市第六選區與台北市議員苗博雅合作，「社會上對他並不陌生，其實是有更多的肯定」，不管是從高中、大學，他積極投入社會運動以外，在議會的表現可以說有目共睹，問政專業而且深耕基層，對理念價值的堅持令人欽佩。今天民主進步黨很高興能夠透過跟苗博雅所代表的社民黨合作，未來民進黨也會就社民黨所關注的，也是長期追求的，包括居住正義等等的社會議題來共同努力。

至於新竹市選區，賴清德表示，林志潔學經歷豐富，而且著作本身成就斐然，同時是一個財經法律的專家，也協助政府通過包括洗錢防治法等諸多法案。今天很高興，能夠透過徵召的方式請林志潔教授代表民主進步黨，在新竹市選區參與立委的選舉，期待重新收回失土，贏回這一個非常具備價值的新竹市立法委員席次。

最後是彰化縣第三選區，賴清德說，民進黨徵召好久不見的作家吳音寧參選，她過去在台北農產運銷公司的時候，大家都看到吳音寧的努力，她長期關注農民跟農業，還有農村的發展。吳音寧本身是台灣農村陣線的會員，長期以來關心農村的發展，也重視農民的權益，當然更關心後續農業的永續經營，今天很高興能夠徵召吳音寧參與彰化縣第三選區立法委員選舉。

根據中央社，苗博雅將對戰國民黨前台北市議員羅智強；吳音寧迎戰國民黨的謝衣鳯；林志潔對上國民黨的鄭正鈐與時代力量的邱顯智。

另外，針對台北市第3選區立法委員提名人林飛帆因個人因素聲明退選，民進黨中執會決議同意退選。

台灣民進黨總統參選人賴清德續推「民主大聯盟」 立委艱困選區合作苗博雅、徵召吳音寧

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