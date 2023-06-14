打造新護國神山群！47家上市公司7月3日調整產業類別　臺灣證交所盼發揮群聚效應

臺灣證券交易所公告修正「上市公司產業類別劃分暨調整要點」部分條文，將自2023年7月3日起實施，修正後之上市公司產業類別將由現行的二十九項產業類別增為三十三類，計有47家上市公司調整產業類別。

隨著全球科技與產業進展，具競爭力的企業積極調整營運方向，臺灣也出現不少擁有關鍵核心技術、創新能力或創新經營模式之企業。臺灣證券交易所一方面鼓勵這些可望成為新護國神山群的企業進入資本市場籌資，以帶動聚落發展及推升臺灣創新經濟地位，另一方面也研擬新增產業類別，鎖定現有符合新經濟之上市公司重新分類，盼發揮群聚效應，達到聚焦效果。

此次新增的產業類別包括：「綠能環保」、「數位雲端」、「運動休閒」及「居家生活」；另外，調整「觀光事業」名稱為「觀光餐旅」，證交所以更貼切、清晰易懂之產業類別名稱，能使投資人易於聚焦，掌握產業脈動。

在新增產業類別前，有許多難以適用現有產業別的企業，全都被歸類到「其他」類別，導致該類別之上市公司連年增加；舉例來說，雲豹能源（6869）與東哥遊艇（8478）儘管業務內容大不相同，卻同在「其他」類別。在7月3日之後，雲豹能源將被調整至「綠能環保」產業類別，東哥遊艇則將被調整至「運動休閒」產業類別，更能準確表彰公司業務內容。

在此次調整產業類別的47家企業中，屬於今年度新增之四大類別者共計42家(綠能環保:12家、數位雲端:4家、運動休閒:15家及居家生活:11家)。

證交所目前正加強市場宣導作業，並進行修改電腦資訊系統、行情傳輸異動作業、增修國際證券編碼及編製指數等相關配套作業。證交所亦將持續參照上市公司營收及主要商品之功能等相關資料，每年定期檢討並公布各上市公司之產業類別調整情形。

證交所打造多元與完整產業鏈生態系及具特色產業之全球化籌資平台，將有助於臺灣主攻資本市場「國際盃」。

詳情請上證交所網站查詢。