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快開喝？美國研究：喝酒有助減少大腦中的壓力信號

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/14 17:22
酒精被列為一級致癌物，但又能減少大腦中的壓力信號，進而達到紓壓的作用？（圖/pixabay）

酒精被列為一級致癌物，但又能減少大腦中的壓力信號，進而達到紓壓的作用？（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）酒精被列為一級致癌物，多項研究也證實，其會損傷腦部的神經、加速腦部退化萎縮，但醫學上又有另一說法，輕度或中度飲酒有益心臟健康，究竟說法這是否有根據呢？日前一篇發表於美國心臟病學會雜誌（Journal of the American College of Cardiology）的新研究證實，酒精可以減少大腦中的壓力信號，進而達到紓壓的作用。

來自麻省總醫院的研究人員分析了大型資料庫中超過5萬人的醫療數據，研究中也排除可能影響結果的諸多因素，包含社會經濟地位、身體活動水平和遺傳等。結果發現，輕度和中度飲酒能持續地降低大腦的壓力水平，進而減低心臟的壓力負荷，甚至在停止喝酒後幾天仍有顯著影響。

大腦的壓力網絡就像一場拔河比賽。 一側是掌管焦慮、急躁、驚嚇及恐懼等負面情緒的杏仁核，另一側是控制執行功能的前額葉皮層。 在壓力大的時候，杏仁核會發出恐慌信號，而前額葉皮層可以幫助阻止身體各部位的警報響起，例如心臟。

研究作者、馬薩諸塞州總醫院心血管影像研究中心聯合主任Ahmed Tawakol博士說，飲酒可以緩解杏仁核的警報作用，但酒精會對這些系統產生長期影響嗎？

透過分析1,000多名受測者的腦部掃描，研究團隊發現輕度至中度飲酒者的杏仁核活動持續受到抑制，而當他們沒有飲酒時，前額葉皮層的活動仍是正常的。 儘管數據並未讓研究人員了解如果人們在完全停止飲酒後，這種對杏仁核的影響是否會消退，但杏仁核活動受到抑制的情況，連帶降低了22%罹患心血管相關疾病的風險。

此外，當研究人員專注研究有焦慮症病史的輕度至中度飲酒者時，還發現這些族群罹患心臟病的風險降低了40%。

Ahmed Tawakol說，我知道很多人聽到後會興奮大叫：「這就是我愛喝酒的原因。」但他強調，比起毫無限制地狂飲酒精，仍有其他更健康的紓壓方式，包含運動和睡眠。

他解釋，運動可以促進血液循環和氧氣供應，優先活化前額葉皮質的功能，這對大腦功能非常有益；睡眠則可調節身體的壓力反應系統，相反地，缺乏睡眠會讓壓力反應保持活躍。
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