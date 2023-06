快開喝？美國研究：喝酒有助減少大腦中的壓力信號

(台灣英文新聞/朱明珠 綜合外電報導)酒精被列為一級致癌物,多項研究也證實,其會損傷腦部的神經、加速腦部退化萎縮,但醫學上又有另一說法,輕度或中度飲酒有益心臟健康,究竟說法這是否有根據呢?日前一篇發表於美國心臟病學會雜誌(Journal of the American College of Cardiology)的新研究證實,酒精可以減少大腦中的壓力信號,進而達到紓壓的作用。

來自麻省總醫院的研究人員分析了大型資料庫中超過5萬人的醫療數據,研究中也排除可能影響結果的諸多因素,包含社會經濟地位、身體活動水平和遺傳等。結果發現,輕度和中度飲酒能持續地降低大腦的壓力水平,進而減低心臟的壓力負荷,甚至在停止喝酒後幾天仍有顯著影響。

大腦的壓力網絡就像一場拔河比賽。 一側是掌管焦慮、急躁、驚嚇及恐懼等負面情緒的杏仁核,另一側是控制執行功能的前額葉皮層。 在壓力大的時候,杏仁核會發出恐慌信號,而前額葉皮層可以幫助阻止身體各部位的警報響起,例如心臟。

研究作者、馬薩諸塞州總醫院心血管影像研究中心聯合主任Ahmed Tawakol博士說,飲酒可以緩解杏仁核的警報作用,但酒精會對這些系統產生長期影響嗎?

透過分析1,000多名受測者的腦部掃描,研究團隊發現輕度至中度飲酒者的杏仁核活動持續受到抑制,而當他們沒有飲酒時,前額葉皮層的活動仍是正常的。 儘管數據並未讓研究人員了解如果人們在完全停止飲酒後,這種對杏仁核的影響是否會消退,但杏仁核活動受到抑制的情況,連帶降低了22%罹患心血管相關疾病的風險。

此外,當研究人員專注研究有焦慮症病史的輕度至中度飲酒者時,還發現這些族群罹患心臟病的風險降低了40%。

Ahmed Tawakol說,我知道很多人聽到後會興奮大叫:「這就是我愛喝酒的原因。」但他強調,比起毫無限制地狂飲酒精,仍有其他更健康的紓壓方式,包含運動和睡眠。

他解釋,運動可以促進血液循環和氧氣供應,優先活化前額葉皮質的功能,這對大腦功能非常有益;睡眠則可調節身體的壓力反應系統,相反地,缺乏睡眠會讓壓力反應保持活躍。