公立高中職優先免試入學與大學個人申請放榜　新北學子表現亮眼

112學年度新北市公立高級中等學校優先免試入學及 大學個人申請入學於今(14)日放榜，公立優先免試入學共錄取2 ,849人、大學個人申請入學共錄取4,788人，其中共計有9 99人錄取國立大學，新北學子表現亮眼。

新北市公立高級中等學校優先免試入學招生學校計31所、名額2, 876名，而各國中學生報名人數為11,386人，共錄取2, 849人(含經濟弱勢生45人)，總錄取率約為25.02％； 在特殊生外加名額2%部分亦錄取110人。

教育局提醒，15日下午2時30分至3時30分受理公立優先免試 入學申請錄取結果複查，15日上午正取學生現場報到， 未報到視同放棄；各招生學校網站於同日中午12時30分公布備取 生報到人數，下午2時至2時30分各招生學校進行備取學生唱名遞 補報到，各招生學校教務處將提供詳細辦理時程。 若已報到學生想參加基北區免試入學志願選填分發， 務必要在公立優先免試簡章規定時間內放棄錄取資格。

另外112學年度的大學個人申請入學， 新北巿公私立高中職今年報名人數總計9000人，錄取4788人。其中共計有999人錄取國立大學， 其中錄取臺灣大學的學生共計32人、清華大學47人、交通大學2 0人、政治大學52人、成功大學34人、師範大學58人、 中央大學36人、中興大學24人、中正大學38人，以及中山大學 25人，成績亮眼。

中和高中許峻銘同學錄取國立政治大學政星招生(甲組)， 峻銘同學選擇在地就讀中和高中，母親來自越南， 雖有語言文化差異，但在閱讀和語文理解上， 峻銘同學的表現絲毫不遜於一般學子， 他喜歡接觸文言文並深入理解字裡行間的文意，國文學測成績有14 級分的亮眼表現，其他學業也保持優異水準。 由於家庭經濟狀況不穩定，平時接受學校慈幼會的捐助。 峻銘同學表示，每個月的獎助金及每天中午豐盛的免費便當， 讓自己生活穩定、更安心學習，非常感謝學校師長的幫助， 也表示自己將來有能力時，一定要回饋社會。

三重高中馬晨陽同學為了實現當老師的夢想， 申請並錄取國立臺北教育大學體育學系， 國中即就讀五股國中體育班，國中會考考取23.8分， 為了延續體育生涯選擇在地就學三重高中體育班。作為學生運動員， 晨陽每天除了進行高強度的訓練外，需克服強烈的疲憊感專心聽課， 並善用課餘與休息時間自行複習及加強課業，以維持自己的競爭力。 在自身的努力與師長們的指導下，從未補習的他， 高中三年穩居班排第一，今年學測成績更位居校排前半段， 未來希望透過自身的努力，繼續朝夢想邁進。

另外，海山高中施承宇同學錄取國立臺灣大學昆蟲系。 承宇同學畢業於中山國中，升高中時就近入學選擇海山高中就讀。 承宇同學表示，從小就對昆蟲有極大的興趣， 也常在每次出外踏青時，觀察各種昆蟲的習性，和捕捉特別的昆蟲。 自主學習研究的主題也選擇與昆蟲有關，研究鍬形蟲幼蟲的食物。 回憶起申請入學的過程，除了實作外， 也須與外師面對面做全英語的自我介紹， 因校內平時即加強英語聽力的練習， 幫助承宇同學奠定英語的基礎並順利錄取第一志願台大昆蟲系。

教育局長張明文表示，為落實在地就學政策，讓國中九年級學生有機 會就近選擇優質社區高中職優先入學，高中職學校皆開出優免招生名 額至少1%的經濟弱勢學生名額， 鼓勵弱勢家庭學業優異學子優先入學。高中部分另透過辦理「 新北創新教育加速器計畫」、「在地就學大聯盟計畫」以及「 新北市立高級中等學校辦理學生獎助學金實施計畫」 以充實學生的知能、鼓勵學生向上學習。 這次個人申請錄取的學生裡，近9成為三年前選擇在地就學的新北市 國中畢業生，顯見在地就學政策極佳的成果。

海山高中施承宇同學錄取國立臺灣大學昆蟲系。（照片由新北市教育局提供）

三重高中馬晨陽同學錄取國立臺北教育大學體育學系。（照片由新北市教育局提供）

中和高中許峻銘同學錄取國立政治大學政星招生(甲組)。（照片由新北市教育局提供）