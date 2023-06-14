中華電信參與3GPP標準組織會議　分享邁向6G之路專題演講

中華電信今日(6/14)獲邀於經濟部工業局主辦之「 次世代通訊技術高峰會」發表專題演講，以電信業者角度分享對於「 邁向6G之路」的看法與期待， 並以會員身分參與引領全球行動通訊技術發展之3GPP(3rd Generation Partnership Project)標準組織大會， 共同見證3GPP在台啟動6G先期需求討論的重要里程碑。

中華電信自2006年起長期參與3GPP， 並已連續七次支持3GPP在台舉辦會議。 中華電信執行副總兼研究院院長林榮賜受邀於6/ 12陪同經濟部王美花部長出席3GPP大會開幕並表示， 台灣有很好的5G通訊環境，可把握機會與全球深化6G技術合作； 衛星是6G相當重要的發展方向，可將通訊延伸到空中、海洋， 形成無所不在的網路，中華電信在低軌、中軌、 高軌都會全力尋求與衛星夥伴合作，強化整體通訊網路韌性。

中華電信研究院無線通信研究所所長陳瓊璋於「邁向6G之路」 演講表示，6G將把訊息的連接溝通推升至另一層次，從人與人、 人與物的溝通，進一步扮演物理世界與虛擬世界之間的連結， 並具有感測跟智能交互的能力。為了達成這個目標，網路的開放性、 雲原生技術的敏捷性、 以及全光網路的傳輸支撐等都是6G不可或缺的重要支柱， 中華電信將和3GPP以及來自其他不同行業、 領域的專家攜手共同擘劃邁進6G。

面對通訊技術的快速演進， 中華電信深知參與國際標準組織的重要性，過去於3GPP會議中， 除攜手國內產學研界逐步強化台灣在行動通訊產業的影響力外， 更以深厚的技術研發能量對該公司之頻率載波聚合(Carrier Aggregation, CA)需求提出技術貢獻(Contribution)文件， 並領導完成標準制定，再搭配紮實的網路建設， 為客戶提供更好的速率與服務體驗，4G/ 5G網路傳輸速率屢獲國際權威測速機構評比蟬聯台灣第一、 國際領先群的佳績肯定。

除了參與3GPP技術標準組織外，中華電信亦是NGMN (Next Generation Mobile Networks Alliance)國際組織會員並擔任董事， 與國際主要電信業者共同對下一代行動通訊網路的發展提出需求， 導引技術標準之制定及產品開發能符合業者期待並滿足用戶需求； 同時，中華電信也是IOWN (Innovative Optical and Wireless Network)國際組織的會員並擔任董事， 推動全光網路以實現低能耗、 高容量及低延遲之下世代通訊網路願景。 中華電信期待台灣有更多不同領域、 不同行業的企業參加3GPP等國際組織，一同促進服務升級、 產業轉型，邁向6G新世代。