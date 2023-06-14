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新北瑞芳、萬里區漁會榮獲全國最佳推廣卸魚申報團體獎　侯友宜市長表揚給予肯定

By 台灣英文新聞
2023/06/14 17:06
瑞芳、萬里區漁會分別榮獲卸魚申報獎全國第1、5名，特此將此殊榮獻給新北市政府。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

瑞芳、萬里區漁會分別榮獲卸魚申報獎全國第1、5名，特此將此殊榮獻給新北市政府。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

新北瑞芳及萬里兩區漁會榮獲行政院農業委員會漁業署「111年度全國最佳推廣卸魚申報有功團體獎」殊榮，市長侯友宜特於今(14)日市政會議頒發獎盃，感謝漁會對產業及社會的卓越貢獻，也讓大家一起分享榮耀。

行政院農業委員會漁業署為掌握漁業資源動態，訂定「沿近海漁船卸魚聲明書申報管理規定」，規定總噸位10噸以上漁船及從事管制性漁業漁船（例如魩鱙、飛魚卵、鎖管棒受網、鯖鰺漁業、白帶魚船團漁船等）應申報每作業航次之作業期間、卸魚種類及數量、目視鯨豚數量、漁獲流向等資料。該市瑞芳區漁產以鯖鰺（鯖魚、竹筴魚）、鎖管（小卷）、帶魚（白帶魚）為大宗，萬里區漁產主要為鎖管、帶魚、蟳蟹（萬里蟹），並有魩鱙（魩仔魚）漁業，兩區漁會積極推動所屬漁船進行卸魚申報，除了紙本申報之外，亦鼓勵使用手機APP電子申報，經漁業署評比111年度全國各區漁會卸魚申報情況，瑞芳區漁會名列全國第1；萬里區漁會名列全國第5，雙雙榮獲111年度全國最佳推廣卸魚申報有功團體獎。

瑞芳區漁會總幹事黃志明表示，以前申報資料要用紙本手寫，還要檢送市府轉給漁業署，比較麻煩，近年透過漁業署及新北市漁業處的輔導，及漁會積極教學，漁民現在都直接用APP申報了，方便又節省資源，漁會將持續輔導漁民進行卸魚申報。

萬里區漁會總幹事許順發表示，經過漁會、新北市漁業處及漁業署的強力宣導，其實現在的漁民都知道要申報，也願意配合，抓多少就報多少，這樣每年的漁產量變動才會貼近事實，政府也能根據數據制定漁業管理政策。

新北市漁業處表示，目前卸魚申報的方式有三種，可透過紙本、手機App及電子磅秤應用程式等方式填報，其中以使用手機App填報較為便利、即時，鼓勵漁民朋友們多多使用。透過卸魚申報制度，政府可蒐集第一手漁業資源動態資訊，可作為漁業政策規劃與管理之重要依據，呼籲漁民朋友們持續配合申報，本處將持續宣導及輔導漁會申報，以落實責任漁業，促進漁業永續經營。

新北瑞芳、萬里區漁會榮獲全國最佳推廣卸魚申報團體獎　侯友宜市長表揚給予肯定

使用APP卸魚申報。(照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

更新時間 : 2023-06-14 20:01 GMT+08:00

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