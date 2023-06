年輕人對新聞興趣缺缺 愛用TikTok勝過媒體網站、想看網紅勝過新聞大事

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)根據牛津大學路透新聞學研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)今(14)日公布的報告,年輕人日益傾向從社群媒體與網紅等來源取得新聞,傳統與數位媒體面臨巨大世代鴻溝及挑戰。

2023年版的「數位新聞報告」(Digital News Report),針對6洲46國約9.4萬名成年人進行調查。結果發現,僅22%受訪者會至網站、Apps獲取新聞,比2018年掉了10%。年輕人不再常造訪新聞網站及Apps,而是透過社群媒體、搜尋、聚合(aggregator)服務平台取得新聞。

臉書(Facebook)仍是最常使用的社群媒體,但在新聞界的影響力已式微,取而代之的是YouTube、抖音國際版TikTok等平台。18至24歲族群中,20%的人會從TikTok獲得新聞,在亞太、非洲、拉丁美洲的用戶人數快速增加。

受眾在TikTok、Instagram、Snapchat等網絡較關注名人、網紅、社群媒體紅人,而非記者。相較之下,媒體與記者在臉書與推特(Twitter)上較有存在感,在上述三個社群媒體卻苦無大施拳腳的機會。新聞可信度方面,平均約4成受眾表示,相信多數新聞的真實性。芬蘭最高,69%,希臘最低,僅19%。

整體而言,儘管許多人面臨了政治與經濟威脅,民眾對新聞的熱情已不若從前。2017年,還有63%的受訪者對新聞展現了濃厚興趣,2023年卻掉到只剩48%。避看新聞者的比例來到了36%的新高,這些族群也寧可看正面的、有助解決問題的新聞,而非關注每日大事。

日子愈來愈苦,生活支出愈高,也影響了數位新聞訂閱活動。在20個較富裕的國家中,17%受眾會付費閱讀網路新聞,挪威最高(39%),日本(9%)與英國(9%)最低。此外,絕大多數人只願訂閱特定的知名大媒體,媒體業「贏者全拿」的趨勢不變。

民調也發現,多數上網者仍偏好文字新聞,而非影音新聞,畢竟閱讀文字速度較快,較好掌控。但在菲律賓、泰國等國家,受訪者對影音新聞接受度較高。儘管如此,影音新聞點閱量仍穩定上升,多透過YouTube及臉書等第三方平台收看。

一言以蔽之,路透研究所主任尼爾森(Rasmus Kleis Nielsen)在報告中指出,「沒理由期待2000年後出生者,長大後就會突然改愛老式網站,廣播與印刷媒體就更不用提了。」