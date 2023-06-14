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年輕人對新聞興趣缺缺 愛用TikTok勝過媒體網站、想看網紅勝過新聞大事

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/14 16:47
手機TikToK軟體（圖／美聯社）

手機TikToK軟體（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）根據牛津大學路透新聞學研究所（Reuters Institute for the Study of Journalism）今（14）日公布的報告，年輕人日益傾向從社群媒體與網紅等來源取得新聞，傳統與數位媒體面臨巨大世代鴻溝及挑戰。

2023年版的「數位新聞報告」（Digital News Report），針對6洲46國約9.4萬名成年人進行調查。結果發現，僅22%受訪者會至網站、Apps獲取新聞，比2018年掉了10%。年輕人不再常造訪新聞網站及Apps，而是透過社群媒體、搜尋、聚合（aggregator）服務平台取得新聞。

臉書（Facebook）仍是最常使用的社群媒體，但在新聞界的影響力已式微，取而代之的是YouTube、抖音國際版TikTok等平台。18至24歲族群中，20%的人會從TikTok獲得新聞，在亞太、非洲、拉丁美洲的用戶人數快速增加。

受眾在TikTok、Instagram、Snapchat等網絡較關注名人、網紅、社群媒體紅人，而非記者。相較之下，媒體與記者在臉書與推特（Twitter）上較有存在感，在上述三個社群媒體卻苦無大施拳腳的機會。新聞可信度方面，平均約4成受眾表示，相信多數新聞的真實性。芬蘭最高，69%，希臘最低，僅19%。

整體而言，儘管許多人面臨了政治與經濟威脅，民眾對新聞的熱情已不若從前。2017年，還有63%的受訪者對新聞展現了濃厚興趣，2023年卻掉到只剩48%。避看新聞者的比例來到了36%的新高，這些族群也寧可看正面的、有助解決問題的新聞，而非關注每日大事。

日子愈來愈苦，生活支出愈高，也影響了數位新聞訂閱活動。在20個較富裕的國家中，17%受眾會付費閱讀網路新聞，挪威最高（39%），日本（9%）與英國（9%）最低。此外，絕大多數人只願訂閱特定的知名大媒體，媒體業「贏者全拿」的趨勢不變。

民調也發現，多數上網者仍偏好文字新聞，而非影音新聞，畢竟閱讀文字速度較快，較好掌控。但在菲律賓、泰國等國家，受訪者對影音新聞接受度較高。儘管如此，影音新聞點閱量仍穩定上升，多透過YouTube及臉書等第三方平台收看。

一言以蔽之，路透研究所主任尼爾森（Rasmus Kleis Nielsen）在報告中指出，「沒理由期待2000年後出生者，長大後就會突然改愛老式網站，廣播與印刷媒體就更不用提了。」
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