代糖熱量低有益健康？美國研究：三氯蔗糖造成DNA損傷、有致癌疑慮

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）愛吃甜食但怕熱量高，以人工甜味劑取代就是有益健康的好選擇？但根據最新研究發現，人工甜味劑–「三氯蔗糖」可能會造成DNA損傷，且有致癌疑慮。

該研究發表於《毒理學及環境健康期刊》（Journal of Toxicology and Environmental Health）。美國北卡羅來納州立大學的研究團隊針對了標榜零熱量的三氯蔗糖進行相關研究，以了解其是否對人體細胞產生潛在危害。

更具體地說，研究人員研究了三氯蔗糖6-乙酸酯（sucralose-6-acetate），是一種三氯蔗糖在腸道中被腸道細菌代謝時所形成的一種結構相似的化合物。而這種化學物質也會產生於三氯蔗糖的製造過程，也會少量出現在市面上一些三氯蔗糖產品中，如美國Splenda代糖蔗糖素。

在實驗中，研究人員將人類的血細胞暴露於三氯蔗糖-6-乙酸酯，結果顯示，可能會產生遺傳性毒，也就是具有基因毒性。

除了對DNA造成直接影響外，研究人員還發現三氯蔗糖會影響腸道微生物組、對腸道內壁造成損害，造成像腸漏症的情況。他們還觀察到三氯蔗糖導致與氧化應激、炎症和致癌性相關的基因活性增加，而這些都可能是癌症的早期指標。

人工甜味劑又稱為代糖，例如：阿斯巴甜、糖精和三氯蔗糖…等，一般來說甜度為蔗糖的500至600倍，且擁有低熱量的優點，只要少許用量即可產生與食用糖相同的甜度，因此廣泛用於飲料、甜品、烘焙食品，以及糖尿病患者的血糖控制等。

美國FDA於1998年基於六大論據批准三氯蔗糖可用於食品和飲料中，包含對腸道組織和菌群無危害或影響、代謝物是否會在人體內累積等，依照該單位的每日攝入量建議，每一人每天每公斤能攝取5毫克，若以60公斤的成人來計算，一天約可食用23包三氯蔗糖。然而隨著這些年的研究結果，代糖對人類健康的好處似乎一一被推翻。

美國營養學家Newgent建議，首先開始用有益健康的水果來取代對代糖的依賴。如果水果不適合加入食譜中的食物、飲料等，建議可使用植物性的天然甜味劑，如棗糖漿、椰子花蜜、楓糖漿、蜂蜜、羅漢果或甜葉菊甜味劑等。但是，若您正在執行低碳水化合物飲食，則不建議採取上述替代方案。