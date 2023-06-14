中國大使發言引發南韓不滿　尹錫悅：邢海明無心促進友好關係

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅針對中國駐韓大使邢海明的發言公開回應，他質疑邢海明身為一名外交官，似乎無心增進兩國的友好關係。

邢海明與南韓共同民主黨代表李在明8日一同共進晚餐時警告，南韓在中美的競爭關係中「可能下錯賭注」，並揚言「賭中國失敗的人一定會後悔」，讓南韓人民感到十分不滿。

根據韓聯社報導，尹錫悅13日於總統府進行非公開國務會議，出席者透露，尹錫悅對此表示，邢海明的不當行為令韓國國民感到不悅，且從邢海明的態度來看，做為一名外交官，他似乎缺少了相互尊重以及增進友好關係的態度。

尹錫悅也表示，希望韓中兩國之間能努力改善制度，符合互惠主義。

報導指出，尹錫悅的「互惠主義」是指近期政界所提出的地方選舉投票權以及健保等方面，有違互惠原則的案例。

在南韓，根據「公務員選舉法」，取得永久居留權後在南韓居住3年以上的外國人，就可獲得地方選舉中知事、市長等職位的投票權，但不擁有總統或國會議員等職位的投票權。

南韓執政黨國民力量的眾議員權興東於臉書貼文表示，在韓國約有10萬華人擁有地方選舉投票權，但居住在中國的韓國人卻沒有投票權，他認為，中共是有辦法可以干涉韓國內政的，為避免投票制度可能被中國濫用，他提出應取消中國公民在韓的投票權。

南韓總統室也表示，若擔任橋樑的角色不適當，將會有損兩國的國家利益，要求中國採取適當措施。

然而，中國外交部發言人汪文斌13日在例行記者會上表示，會見各界人士是一名大使的工作，他認為這不應該成為話題，並無針對「適當措施」做出回應。

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