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海峽論壇16日登場　中國國台辦稱: 台灣各界逾5千人受邀

國民黨指出，副主席夏立言所率代表團預計於16日上午出發，並於19日離開廈門。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/14 15:42
圖為國台辦發言人朱鳳蓮 (中國網路) 

圖為國台辦發言人朱鳳蓮 (中國網路) 

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 第十五屆海峽論壇6月16日在福建省廈門市舉行，國民黨今天(14日) 指出，將由副主席夏立言率代表團出席。

根據國民黨新聞稿，參加成員包括主席特別顧問兼大陸事務部主任林祖嘉、國政基金會內政法制組召集人高思博、國家安全組召集人楊鎮浯，以及黨部工作同仁。

國民黨強調，近期美中台官方都釋放出希望和緩緊張關係、逐步恢復對話交流訊息，但目前兩岸官方管道仍持續中斷，許多重要問題都未能有效解決，包括開放航點與觀光。

而海峽論壇舉辦已逾十五年，台灣民眾參與者絡繹不絕，亦包括綠營背景者，已經證明了其為兩岸交流的重要平台。

國民黨願承擔促成雙方對話與交流的責任，在海峽論壇為台灣發聲、為兩岸和平努力，推動兩岸關係往良性與和平的方向發展。

國民黨指出，夏立言所率代表團預計於16日上午出發，並於19日離開廈門。

另一方面，中國國台辦發言人朱鳳蓮今（14日)則表示，除國民黨副主席夏立言率團出席，海峽論壇另邀請新黨、親民黨、無黨團結聯盟、 民眾黨等台灣政黨代表及民間人士逾5000人。

朱鳳蓮上午在中國國務院台灣事務辦公室例行記者會說明了第15屆海峽論壇籌備情況。根據中央社北京消息，朱鳳蓮表示，論壇大會定於17日上午在福建廈門舉行。

海峽論壇16日登場　國台辦稱: 台灣各界逾5千人受邀
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