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比馬桶髒 辦公室骯髒物品排名揭曉：「這裡」細菌數達270萬隻...當心病如口入

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/14 12:07
人來人往的辦公室可能比您想像的還要更髒亂？（圖／pixabay）

人來人往的辦公室可能比您想像的還要更髒亂？（圖／pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）對於上班族來說，待在辦公室的時間肯定比自己的家還要長，包含工作/開會、吃中餐等都在這環境中完成，此外，辦公室內人來人往，接觸到細菌和病毒的機率也高，事實就是「辦公室可能比您想像的還要更髒亂」。對此，重症醫師黃軒還具體指出公司裡4種東西是主要的髒亂來源。

  1. 飲水機的出水口：據說是辦公室內，細菌量第一名的地方，因為幾乎沒有人會去清潔這麼「潮濕」地方。有人說飲水機的出水口，每平方英寸的細菌數，可多達270萬隻！若想避免病從口入，專家建議，每天用酒精棉花或消毒紙巾擦拭出水口，並定期更換過濾器。
  2. 鍵盤：鍵盤上沾有已經不只是灰塵、頭皮屑、還有你吃食物碎屑、你的指甲屑等，成為細菌滋生最棒的營養來源。有人去統計：鍵盤上每平方英寸的細菌數大約為3300隻。
    因此專家建議每週用吹風機或壓縮空氣吹走鍵盤上的雜物，並用消毒紙巾或酒精棉花擦拭鍵盤表面。
  3. 辦公桌面：辦公桌面上，可能有很多油漬、汗漬、還有咖啡漬等，當然這樣的條件是細菌的溫床。辦公桌面，每平方英寸的細菌數約為21000隻。
    若想維持桌面整潔，建議每天用清潔劑或消毒劑擦拭桌面，並定期清理桌面上不必要的物品，進行「斷捨離」的政策，不要將很久沒使用的東西屯積在辦公桌面。
  4. 辦公家具：辦公家具如辦公椅、屏風、袖箱等，而布面或金屬材質本來就很容易積聚灰塵和髒汙。專家建議每月用清潔劑來清洗家具表面，並用抽屜盒或收納架，來分類你的文件和文具，避免出現髒亂現象。

此外，電腦桌面上眾多的文件、軟體可能不會造成環境上的髒亂，但會佔用電腦記憶體，也影響工作效率。專家建議每天或每週將電腦桌面上，不需要的東西刪除或歸類，並使用四格電腦桌面分類法來管理文件。

黃軒提醒，辦公室內桌面及周邊的髒亂，不只影響你的工作效率，你還會把病毒、細菌帶給辦公室內的同事，也會把回家給家人。保持自己的良好「辧公空健康生活」，這是每個人上班時間都該做的事。

你多久，沒有整理桌面了呢？那麼現在，記得馬上去清潔一下吧！
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