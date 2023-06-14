2022中國結婚數降至新低 官員憂年輕人「不願生、不敢生、生不出、生不好」

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國面臨人口危機，去年結婚數更跌至了新低，勢必拉低生育率，官方急推「新時代婚育文化」，但環境不佳，心態改變，政策能達成多少促婚促生效益，令人質疑。

根據衛報，中國2022年共683萬對新人登記婚姻，比2021年少了80萬對，創1986年有紀錄以來的歷史低點。這股不婚態勢已十年，自2013年達到1,350萬對的高峰後，一路下滑。

去年中國出現60年來首度人口負成長，主政者憂心忡忡，生產力恐難支撐國家發展。連中國計畫生育協會官員都坦言，女性「不願生、不敢生、生不出、生不好」是當前面臨的困局。

中國經濟學家、知名旅遊服務平台攜程旅行網（Trip.com）創辦人梁建章，日前撰文呼籲政府正視低少子化危機、提供誘因，並建議基礎教育縮短兩年，讓女性能早些進入家庭、生兒育女，稱此舉可望提高3成生育率。

習近平2012年上任後，力倡傳統社會價值，鼓勵女子早嫁早生，但事與願違，2010年至2020年間，女性平均首婚年齡從24歲延至了29歲。

2016年，中國放棄了數十年以來的一胎化政策，鼓勵生3個，各級政府想方設法「催生」，如免費試管嬰兒、超過一胎補貼，有的省份更將婚假直接准了30天。上個月，中國推出「新時代婚育文化」建設第二波試驗計畫，擇取廣州等20座城市試點進行，內涵包括鼓勵適齡婚育、摒棄陳規陋習、創造友善育兒環境等。

然而，中國女性受教育程度愈高，愈多人認為婚姻是父權社會壓抑女性的制度。大環境也不友善，破紀錄的高青年失業率、經濟逆風、職場歧視，無不澆熄婚育慾望。

新公布的數據，雖也呈現了下滑的離婚數字（共210萬對），但主要是反映了結婚數變少的結果。中國2021年推出新政，要求有意離婚者必須經過30天的冷靜期，似乎達到了降低離婚率的效果，但這項限制恐怕也適得其反。一名民眾在微博抱怨，為離婚設下人為障礙，「年輕人更不敢結婚了。」