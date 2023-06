更新時間: 2023-06-14 12:15

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)NHK引述日本防衛省最新消息指出, 岐阜市日野基本射擊場今天上午傳出槍擊案, 目前三名送醫的傷者當中, 已經有2人不幸死亡。

首次發稿: 2023-06-14 11:54

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)日本陸上自衛隊位於岐阜市的一處射擊場,今天發生18歲男性自衛官候選人(候補生) , 持自動步槍射擊同僚, 造成3人受傷送醫,其中一人不幸死亡。

圖為案發射擊場空拍照片 (美聯社)

日本NHK報導, 這名18歲的自衛官已被逮捕。據悉被槍擊的三人當中, 有一人現年50歲, 另外兩人都是20歲左右。有報導稱, 三人當中有2人傷勢嚴重。

SDF member shoots fellow members at a shooting range in Gifu, Japan, injuring three. Two are in critical condition.https://t.co/rb5HA2nDg5 — Ken Moriyasu (@kenmoriyasu) June 14, 2023

據悉這起事件發生在當地時間14日上午9時許,槍擊案發生的原因目前正在調查詳情。

【更新】日本18歲自衛隊員持槍掃射同僚 釀2死1傷 嫌犯遭逮捕