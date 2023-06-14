貪吃不是罪 竟是腦袋壞了？研究：肥胖會減弱大腦對營養反應

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）肥胖不僅是許多慢性病的始因，也是健康警訊，根據美國和荷蘭最新研究還發現，肥胖會降低大腦「識別飽足感」的能力，而且這影響還可能是不可逆的。對此，台灣科技媒體中心和學者認為，這篇研究有助於瞭解肥胖對大腦的影響，未來從中找出腸和腦之間（腦與腸軸）如何相互傳遞訊息，來幫助肥胖者減重。

該研究由耶魯大學醫學院（Yale University School of Medicine）與荷蘭阿姆斯特丹大學（Universiteit van Amsterdam）影像診斷與核子醫學院的研究團隊共同研究，並於台灣時間12日發表於國際期刊《自然代謝》（Nature Metabolism）。

研究團隊比較了各30位BMI值25以下的健康體重受試者以及BMI值30以上的肥胖受試者，並分別注入葡萄糖、脂肪，以及水進入他們的胃中，同時量測其大腦神經活動以及釋放多巴胺的影像（MRI以及SPECT）。

研究發現，肥胖的人大腦對葡萄糖及脂肪進入胃中的反應比BMI健康的人弱，而且經過12週控制飲食的減肥方式，肥胖者減重10%之後，但大腦對胃裡面有營養物質的反應仍無法與BMI健康的人一樣，換句話說，肥胖者對於進食過程產生的飽足感與滿足感會明顯較低，這樣的情況也解釋了，為何會出現減重成功後又重新復胖的窘境。

中央研究院生物醫學研究所副研究員黃聖言和中央研究院轉譯醫學中心動物影像設施經理陳育文分析， 這篇研究指出無論個體的體重或代謝狀態如何， 胃內注入葡萄糖都會導致大腦多巴胺的釋放增加， 但胃內注入脂肪不會引發肥胖的受試者大腦多巴胺的釋放。 這個發現引領出一系列的假設， 作者認為肥胖患者的大腦對脂肪的反應減少可能與大腦神經傳遞訊號 的方式改變有關。

不過，黃聖言和陳育文提醒，這份研究結果僅能說明肥胖者大腦對於腸部營養訊號的反應不清晰， 無法明確說明這個問題來自於腸與腦連結的失靈或是腦內部神經元彼 此連結的降低。

此外， 由於目前的研究只針對40歲以上的族群， 且觀察和收集數據的時間非常短暫， 肥胖者減肥後12周就測試大腦的反應，因此還有待研究其他年齡， 以及是不是腦部神經傳遞訊號的方式改變和長期不可逆的現象。

黃聖言與陳育文強調，若如同本篇研究的假說， 大腦感知營養的反應減弱是不可逆的，那麼手術應該也沒有效果， 但整體來說，目前台灣臨床有觀察到胃繞道手術跟減肥針的病人， 飲食習慣大幅改變。 所以針對肥胖與神經傳遞訊號改變的假說需要更多實驗支持， 也是我們的團隊正在進行的研究之一。