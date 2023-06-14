持機敏文件涉37項罪名 美國前總統川普到庭概不認罪 庭外成造勢活動場

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國前總統、2024總統參選人川普（Donald Trump），成為首位遭聯邦起訴的美國卸任元首，他面臨了非法持有機密文件等37項罪名，13日首度出庭應訊，概不認罪，但法庭內肅容不語，法庭外立刻恢復了他最擅長的川普秀，向支持者拉票，不放過任何造勢機會。

路透、美聯社報導，川普使出一貫技倆，赴邁阿密聯邦法院路上，在社群媒體貼文堅稱無辜，是遭政治迫害、司法獵巫，但一入法庭，則是表情陰沉，雙手抱胸，不發一語。

庭訊約進行了47分鐘，進入不認罪程序。檢方認為川普並無逃亡之虞，故並未限制其行動，但警告其不得與證人串供。專家指，鑒於機密證據的複雜性，加上律師團隊的操作，審訊可能拖至一年後。

川普涉及的37項罪名中，包括違反間諜法（Espionage Act）的非法持有國防資訊罪及試圖妨礙司法等，罪刑最高可達20年。

根據起訴書，川普2021年1月卸任後，將國防文件從白宮私自轉移至私宅海湖莊園（Mar-a-Lago）。文件內容涵蓋核子計畫、美國與他國的武器與防衛能力、五角大廈「攻擊計畫」等機密資訊。除了私藏機敏文件，他還被控將部分資訊分享予並無閱覽權限的人士。

川普將一箱箱文件不當存放在海湖莊園的臥室、廁所、淋浴間，更阻礙政府部門意欲取回文件的努力，甚至要求律師藏匿或摧毀部分文件。

庭訊結束後，就是川普競選活動開始之時。根據美聯社，他向場外支持者揮手致意，還特別赴一家知名古巴餐廳用餐，參加77歲大壽慶生活動（川普生於1946年6月14日）。

法院加強了安全戒備，所幸並未出現大規模抗議或騷動。到場的鐵粉不改忠心，一名名眾更稱，就算川普有罪，仍會挺他到底。

這已是川普兩個月來二度出庭應訊，上一回是4月在紐約的艷星封口費一案，但官司纏身並未影響其支持度，聲勢不減反增。根據路透12日公布的民調，川普仍遙遙領先所有意欲角逐總統大選的共和黨人士，高達81%共和黨選民相信，相關指控是出於政治動機。



法院場外情景（圖／美聯社）