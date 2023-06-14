Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 台灣2024總統立委選舉

台灣民進黨黨工遭性騷擾案波及 林飛帆宣布退選立委 國民黨：重挫賴清德領導力

➤林飛帆日前被指在黨工遭廠商性騷擾案處理不當，雖然民進黨9日已公布調查報告認為林飛帆當時處置沒有違背既有規定，不過，林飛帆13日宣布退選立委。➤民進黨5月31日通過徵召前民進黨副秘書長林飛帆參選台北市第3選區立委，對戰王鴻薇。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/14 10:09
前民進黨副秘書長林飛帆日前被指在黨工遭廠商性騷擾案處理不當，他13日出面宣布退選立委，並指出雖然中央黨部報告已釐清他沒有吃案或包庇，但做為...

前民進黨副秘書長林飛帆日前被指在黨工遭廠商性騷擾案處理不當，他13日出面宣布退選立委，並指出雖然中央黨部報告已釐清他沒有吃案或包庇，但做為...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前民進黨副秘書長林飛帆昨(13日) 宣布退選立委，國民黨表示，樂見任何推動深化性平意識的舉動，然而民進黨主席賴清德草率提名立委人選又退選，已經重挫自身領導力與信任度。

民進黨5月31日通過徵召前民進黨副秘書長林飛帆參選台北市第3選區立委，對戰王鴻薇。

而林飛帆日前被指在黨工遭廠商性騷擾案處理不當，民進黨６月9日雖然已公布調查報告認為林飛帆當時處置沒有違背既有規定，不過，13日林飛帆宣布退選立委，他說，以更高標準負政治責任(以下臉書po文紅線處)。

台灣民進黨黨工遭性騷擾案波及 林飛帆宣布退選立委 國民黨：重挫賴清德領導力

(TN後製)

國民黨文傳會副主委林家興13日下午透過新聞稿表示，樂見任何推動深化性平意識的舉動，然而民進黨賴清德主席草率提名立委人選又退選，已經重挫自身領導力與信任度，更顯示民進黨年輕世代指標「為求止血，怯戰退選」的舉動，充滿政治算計，也令社會感到失望。

林家興認為，民進黨此舉非常不尊重中山、北松山區的選民，以「民主大聯盟」為名草率提名一位讓年輕人普遍有相對剝奪感、黨內質疑聲浪高漲的參選人後，如今又以「不干擾性平運動」為由退選，除了恐令外界質疑怯戰外，相關聲明內竟把性平運動、輿論質疑等都當成退選的藉口。

林家興說，看不到令人信服的反省，只看到為賴清德、為民進黨止血的算計，以及防止自身成為選戰議題破口的政治考量，只會令社會甚至民進黨支持者都感到失望。

國民黨立委王鴻薇表示，林飛帆在退選聲明中迴避自己應該有的責任，還把選不下去的責任推給她，這是非常沒有擔當的作法。

中央社報導，王鴻薇在媒體群組發布影片表示，林飛帆雖然宣布退選，但是退選聲明中卻迴避自己應該有的責任，還把選不下去的責任推給她 (上圖藍線處) ，這是非常沒有擔當的作法。

王鴻薇指出，林飛帆的道歉並不是針對事件本身，反而是為導致社會紛擾而道歉，這樣的說法不是跟爆發學倫案的前新竹市長林智堅一樣，「請問林飛帆，難道你是林智堅嗎」。

王鴻薇表示，她就是按部就班，一步一腳印，用服務跟問政表現，爭取民眾最大的支持。

台灣民進黨黨工遭性騷擾案波及 林飛帆宣布退選立委 國民黨：重挫賴清德領導力
民主大聯盟
林飛帆
民進黨
國民黨
王鴻薇
退選
黨工
性騷擾
廠商

相關新聞

苗博雅、呂秋遠、法白看朱學恒「告發自己」 利用高門檻舉證換不起訴處分等復出
苗博雅、呂秋遠、法白看朱學恒「告發自己」 利用高門檻舉證換不起訴處分等復出
2023/06/13 12:50
媒體臥底揭露「癡漢」色情網站背後主謀　台灣中國日本女性成受害者
媒體臥底揭露「癡漢」色情網站背後主謀　台灣中國日本女性成受害者
2023/06/11 17:12
【台灣MeToo風暴】勞動部長許銘春：將訂性騷擾類型和申訴制度指引
【台灣MeToo風暴】勞動部長許銘春：將訂性騷擾類型和申訴制度指引
2023/06/11 16:46
藍營促停職接受調查　台灣國家電影中心董座藍祖蔚：江湖告別，謝謝大家
藍營促停職接受調查　台灣國家電影中心董座藍祖蔚：江湖告別，謝謝大家
2023/06/09 21:01
【主張實行「聯合政府」】柯文哲在東京對外媒演講　批台灣兩大黨無法解決兩岸困境
【主張實行「聯合政府」】柯文哲在東京對外媒演講　批台灣兩大黨無法解決兩岸困境
2023/06/08 19:55

更新時間 : 2023-06-14 13:50 GMT+08:00

最受歡迎

〈投資理財〉鴻海果真能大牛翻身 再創發展奇蹟？
〈投資理財〉鴻海果真能大牛翻身 再創發展奇蹟？
(持續更新)【台灣Me Too一次看】政學醫外交體育藝文媒體環境界全淪陷
(持續更新)【台灣Me Too一次看】政學醫外交體育藝文媒體環境界全淪陷
活逮！台灣鹹粥店老闆娘一槍斃命　兇嫌否認情殺態度囂張
活逮！台灣鹹粥店老闆娘一槍斃命　兇嫌否認情殺態度囂張
夾在美中之間好難為 傳微軟啟動「溫哥華計畫」將AI專家從中國調至加拿大
夾在美中之間好難為 傳微軟啟動「溫哥華計畫」將AI專家從中國調至加拿大
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
台灣三大學掰掰！明道大學欠薪確定停招　超過千名學生受影響
4名孩童亞馬遜雨林獨自生存40天　家屬：他們平時在家學習野外生存
4名孩童亞馬遜雨林獨自生存40天　家屬：他們平時在家學習野外生存
〈時評〉柯文哲，學點國際禮儀好嗎？
〈時評〉柯文哲，學點國際禮儀好嗎？
日本：福島核廢水排放為不可避免的課題　今日起試運行
日本：福島核廢水排放為不可避免的課題　今日起試運行
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
2名台灣男子遊泰國•疑遭下藥被綁架至緬甸　刑事局：積極營救中
媒體臥底揭露「癡漢」色情網站背後主謀　台灣中國日本女性成受害者
媒體臥底揭露「癡漢」色情網站背後主謀　台灣中國日本女性成受害者