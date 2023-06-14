（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前民進黨副秘書長林飛帆昨(13日) 宣布退選立委，國民黨表示，樂見任何推動深化性平意識的舉動，然而民進黨主席賴清德草率提名立委人選又退選，已經重挫自身領導力與信任度。

民進黨5月31日通過徵召前民進黨副秘書長林飛帆參選台北市第3選區立委，對戰王鴻薇。

而林飛帆日前被指在黨工遭廠商性騷擾案處理不當，民進黨６月9日雖然已公布調查報告認為林飛帆當時處置沒有違背既有規定，不過，13日林飛帆宣布退選立委，他說，以更高標準負政治責任(以下臉書po文紅線處)。

(TN後製)

國民黨文傳會副主委林家興13日下午透過新聞稿表示，樂見任何推動深化性平意識的舉動，然而民進黨賴清德主席草率提名立委人選又退選，已經重挫自身領導力與信任度，更顯示民進黨年輕世代指標「為求止血，怯戰退選」的舉動，充滿政治算計，也令社會感到失望。

林家興認為，民進黨此舉非常不尊重中山、北松山區的選民，以「民主大聯盟」為名草率提名一位讓年輕人普遍有相對剝奪感、黨內質疑聲浪高漲的參選人後，如今又以「不干擾性平運動」為由退選，除了恐令外界質疑怯戰外，相關聲明內竟把性平運動、輿論質疑等都當成退選的藉口。

林家興說，看不到令人信服的反省，只看到為賴清德、為民進黨止血的算計，以及防止自身成為選戰議題破口的政治考量，只會令社會甚至民進黨支持者都感到失望。

國民黨立委王鴻薇表示，林飛帆在退選聲明中迴避自己應該有的責任，還把選不下去的責任推給她，這是非常沒有擔當的作法。

中央社報導，王鴻薇在媒體群組發布影片表示，林飛帆雖然宣布退選，但是退選聲明中卻迴避自己應該有的責任，還把選不下去的責任推給她 (上圖藍線處) ，這是非常沒有擔當的作法。

王鴻薇指出，林飛帆的道歉並不是針對事件本身，反而是為導致社會紛擾而道歉，這樣的說法不是跟爆發學倫案的前新竹市長林智堅一樣，「請問林飛帆，難道你是林智堅嗎」。

王鴻薇表示，她就是按部就班，一步一腳印，用服務跟問政表現，爭取民眾最大的支持。

台灣民進黨黨工遭性騷擾案波及 林飛帆宣布退選立委 國民黨：重挫賴清德領導力