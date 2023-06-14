「台語溯源 歡迎指正!」台語裡的希伯來風情

自從19世紀末基督教傳入台灣以來，基督教發源地所使用的語言－－即希伯來語(Hebrew language)－－的若干語彙，即逐漸融入台語之中，成為常用的外來語。例如，許多人在談到基督教時，經常想到「哈利路亞(Hallelujah)」、「阿們(Amen)」等語彙。也許是因為最初來台灣傳教的傳教士大多來自英語國家，因此許多人都以為這些語彙是源自英語；其實追根究柢，它們都是源自希伯來語。

在本文中，筆者擬舉出若干源自希伯來語的台語跟大家分享。

一、 「哈利路亞」－－台語音：hā lē lu iah。

「哈利路亞」的希伯來文係由兩個字「Hallū yāh」組成，其中「Hallū」的意思是「以快樂的歌來讚美」，而「yāh」則是希伯來人敬奉的神「耶和華」(Jehovah)的簡稱。所以「哈利路亞」的意思是「以快樂的歌來讚美耶和華」。

在台灣，許多人一講到「哈利路亞」，就會聯想到大作曲家韓德爾(George Frideric Handel)在他所作的神劇《彌賽亞》(Messiah)中的一首合唱曲《哈利路亞大合唱》(Hallelujah Chorus)；這是一首氣勢磅礡、震撼人心的名曲。

二、 「阿們」－－台語音：ā men。

「阿們」的希伯來文(Āmēn)原來的意思是「實在的（verily）」、「真誠的（truly）」或「就是這樣（so be it）」。例如，在古代希伯來人的會堂裡，講經的人為喚起聽眾的注意力，當講到一個段落時常常會插入一句話：

「Ve-nomar?」(對不對啊？)

台下的聽眾馬上異口同聲回答：

「Āmēn!」(對！就是這樣！)

這就是「阿們」(Āmēn)最初的用法；曾幾何時，它慢慢演變，成了猶太教徒在禮拜或祈禱時的回應用語，表達同意或肯定的意思。後來的基督教也引用「阿們」(Amen)，作為祈禱以及唱讚美詩結束時的儀式用語。

以往有人將「阿們」翻譯成文言文「誠心所願」；但目前使用的人似乎不多。

三、 「爸爸」－－台語音：pah-pah (此處 p =ㄅ)

根據《康熙字典》的解釋：「夷人稱老者為『八八』或『巴巴』；後人因加『父』作『爸』字。」意思就是說，「爸爸」這個詞原來是夷人(西方人)傳來的「夷語」。夷人不但稱一般老者為『巴巴』，對自己的生身父親也叫『巴巴』；因此傳入中土之後，很自然地就加個『父』字而成「爸爸」。

夷人(西方人)的人種複雜，語言各異，然而為什麼他們異口同聲都稱一般老者(以及自己的生身父親)為『巴巴』呢？顯然是來自他們的共同文明－－基督教。按，古希伯來人在祈禱中常以阿蘭語(Aramaic，與希伯來語同系)「Abba」來稱呼上帝；在《新約聖經》裡也數次提到「Abba」這個字。這個字的發音接近漢語音「阿巴」或「阿爸」，遂有了「爸爸」這個語彙。

不過由於東西方的文化差異，「爸爸」這個語彙在東西方的使用上還是有差異的。西方人除了稱自己的生身父親為「爸爸」之外，對他們所尊敬的長者也可稱為「爸爸」。但東方人除了稱自己的生身父親(最多加上配偶的父親)為「爸爸」之外，要他們稱其他長者為「爸爸」，實在是難以啟齒。

四、 「夏娃」－－台語音：Hā-ua。

世界上各古老的民族都有有關人類起源的神話傳說。例如在希臘神話中，眾神之神宙斯(Zeus)曾經命泰坦族之一的普羅米修斯(Prometheus)創造一個凡人。普羅米修斯就用泥土捏出一個男人；也許是用泥土捏出來的，這個男人怎麼看都是「土土的」，讓宙斯很不滿意。於是宙斯特地叫工藝之神希菲斯特(Hephaestus)再造一個凡人；希菲斯特不愧是工藝之神，打造出來的是一個集所有優點於一身的人。這個人就是世界上第一個女人，被命名為「潘朵拉」(Pandora)，意思是「所有優點」(All-gifted)。

從這個神話看起來，如果男人是人類的1.0版，那麼女人就是人類的2.0版。

希伯來人也有他們自己的人類起源的神話傳說。根據希伯來經典《創世紀》的記載，起初上帝用泥土創造出一個男人，名叫「亞當」(Adam)－－不用說，這個用泥土製造出來的男人好像也是「土土的」。接著上帝用亞當的一根肋骨當素材，創造出一個女人，名叫「夏娃」(Eve)。

這段記載雖然跟上述希臘神話的說法不同，但有一點是相同的，也就是：如果男人是人類的1.0版，那麼女人就是人類的2.0版。

「夏娃」的希伯來文是「 חַוָּה」，即「Ḥava」，這跟台語發音「Hā-ua」極為相似。