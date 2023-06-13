轉Disney+！迪士尼旗下頻道證實退出台灣　衛視電影台、國家地理頻道都掰了！

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）迪士尼集團今（13）日表示計劃退出台灣市場，終止旗下11個頻道的經營。

綜合報導，迪士尼集團將撤出旗下11個頻道，主要由兩家公司經營，分別是國家地理頻道有限公司台灣分公司（國家地理）和迪士尼傳媒有限公司台灣分公司（迪士尼）。

國家通訊傳播委員會（NCC）證實收到兩家公司的書面報請備查終止經營的通知，並對此感到遺憾，認為這是業者基於經營策略，規劃陸續退出台灣及其他區域電視市場的決策。原有頻道的部分節目將轉到Disney+平台播出。將與文化部、數位部等部會合作，鼓勵製播優質影音內容以保障消費者權益。

國家地理國際頻道、國家地理高畫質野生頻道和Baby TV等3個頻道將於今年10月1日終止經營；衛視中文台、衛視電影台、STAR Movies Gold、STAR World、星衛娛樂台、星衛HD電影台、國家地理頻道和Star Movies HD共8個頻道將於明年1月1日終止經營。

NCC表示，迪士尼和國家地理兩家公司基於集團經營策略和全球布局考量，規劃陸續退出台灣及其他區域的電視市場，原有頻道的部分節目將轉移到Disney+平台播出。

NCC表示，根據相關法規，業者需要在終止經營的3個月前提出書面報備查，並在頻道終止前1個月通知用戶。對於因頻道終止而停止僱用台灣員工，也須依照台灣勞動基準法及勞動主管機關相關規定，保障員工應有權益。