超夯！美國漢堡名店In-N-Out快閃台灣　開賣一小時火速搶光惹怒民眾

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 大爆滿！美國漢堡名店In-N-Out Burger今（13）日快閃台灣，開賣不到1小時，限量600個漢堡被搶光。

暌違5年，知名漢堡品牌In-N-Out再度來台，於大直舉行一日快閃活動，吸引大批粉絲排隊搶購，活動本預計中午11點開賣，但10點多門口就已經聚集大量人潮，第一位排隊民眾更是凌晨5點就到現場等待，於是店家提前開始發放手環號碼，然而，開賣不到1小時就完售，租借場地的餐廳更提醒已銷售完畢，不要再前往。

快閃活動中，In-N-Out Burger提供了多種漢堡口味，包括限定口味「愛樂魔風味漢堡」、「普樂騰風味漢堡」，並僅限量600個。然而，許多頂著烈日排隊卻沒有搶到漢堡的顧客在網上給予負面評價，但他們似乎開錯槍，將負面情緒宣洩在出租場地的「Osteria by Angie」餐廳上。

雖然有提前警告，但仍有許多人抱著希望前往，最終撲空而歸。這些失望的人在租借場地的餐廳「Osteria by Angie」的Google評論上表達了他們的不滿，批評主辦方只顧著炒熱度，並指責活動的詳細內容、名額、購買方式不清不楚。他們對排隊時間的浪費感到不滿，特別是在高溫天氣下。

餐廳業者也回應了這些負評，表示他們只是租借場地，建議評論者將意見反應到In-N-Out的粉絲專頁上。