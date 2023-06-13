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礁溪寒沐酒店 夏日FUN肆吃喝

By 台灣英文新聞
2023/06/13 17:38
圖/礁溪寒沐酒店
圖/礁溪寒沐酒店

圖/礁溪寒沐酒店

圖/礁溪寒沐酒店

搶攻夏日餐飲商機，礁溪寒沐酒店各餐廳與酒吧即日起至8月31日聯手推出「夏日FUN肆吃喝」一系列優惠活動。首先，MU BAR設計兩款「夏日水果特調」每杯380元+10%，點選三杯可享86折，更加碼贈「MU醬」絨毛娃娃乙隻，價值1,280元。MU BAR與川薈亦推出指定飲品無限暢飲，每位只要299元起+10%。同時，賓客至MU TABLE自助餐廳享用豐盛百匯，指定餐期可享「醉」好時光，祭出DIY特色調酒與拉霸生啤酒機，成人每位1,080元起+10%。此外，沐選推出人氣美食「椒香炭烤全雞」，下殺64折只要319元。一同以沁涼飲品搭配經典美饌歡度夏天。詳情及預訂請洽礁溪寒沐酒店03 905 8000或至 www.muhotels.com。

MU BAR．夏日果香飲品、啤酒暢飲通通有

嚴選夏季盛產的芒果與哈密瓜水果，「MU BAR」打造兩款清涼消暑的果香飲品，每杯380元+10%。「光芒橙舞」台南愛文芒果的新鮮果肉搭配柳橙汁一同入口，香甜飽滿的果香氣息躍上舌尖，感受透心涼的暢快滋味。綻放濃郁香氣的「甜蜜盛夏」，使用鮮甜熟透的哈密瓜紅果肉與些許冰塊一起打成細緻冰沙，擠上鮮奶油後，鋪上滿滿的果丁，輕啜一口，雪泥般的綿密口感沁入心扉。同時，祭出優惠組合價，一杯夏日水果特調搭配一隻「MU醬」吸鐵娃娃，每組只要550元，原價1,098元；另外，消費滿三杯夏日水果特調，獨享優惠價1,080元，再加贈價值1,280元的「MU醬」30公分絨毛娃娃乙隻。

此外，喜愛小白球的賓客不可錯過，MU BAR內設置斥資百萬、宜蘭唯一的室內高爾夫模擬器設備，近300吋的超大螢幕結合3D虛實融合的世界頂級球場模式，無論晴天雨天都能輕鬆揮桿，感受暢打高爾夫球的快感。凡消費使用該高爾夫設備，每位加價299元+10%，即可體驗精選軟性飲品歡樂暢飲，若加價359元+10%則可升級享受柏克金生啤酒與精選軟性飲品無限狂飲。

川薈．特色美饌佐搭生啤 絕佳好滋味

賓客至「川薈」中餐廳用餐，每位加價299元+10%亦可享受柏克金生啤酒無限暢飲，主廚特別推薦多款適合與啤酒一起享受的美饌，包含酸甜開胃的「金棗青麻嫩子排」480元+10%，以礁溪盛產的金棗蜜餞入菜，每一口都能品嘗到淡雅果香與椒麻香氣。饕客必點的「重慶水煮嫩肥牛」1,080元+10%，肥嫩的安格斯牛肉片，完美吸附以辣椒、花椒、特製辣油及客家酸菜等熬煮的湯頭，口口香麻帶勁。適合多人歡聚的「相思木燻燒鵝五吃」3,780元+10%，將傳統粵式燒鵝結合川菜香料與西式料理元素，幻化成五道創意菜，包含麻辣乾鍋鵝架子、竹炭翠瓜鵝肉堡、片皮鵝、蘿蔓鵝鬆嘎嘣脆及啤酒醬菜鵝骨湯，玩味新吃法。

MU TABLE．盡情大啖美食、DIY調酒及生啤酒

「MU TABLE」自助餐廳平日晚餐與假日午、晚餐的餐檯升級，規劃多樣化的酒精飲品，包含可以自行調配的「DIY特色調酒」吧檯，依循步驟輕鬆調出多款經典調酒，例如「莫西多」、「螺絲起子」及「自由古巴」等，以及融合宜蘭在地金棗醬的「蘭陽微醺」、「MU TABLE 特調」等寒沐限定酒款，體驗當調酒師的樂趣。此外，現場更設置「自助拉霸生啤酒機」，想喝多少由自己決定，滿溢而出的細緻啤酒泡沫，讓人食慾大增。特色美食推薦包含現切的爐烤牛肉、日式生魚片與壽司、現點現煎的現流魚，以及全新登場的「義式蒜香奶油紙包鱸魚」等豐盛異國佳餚。

沐選．超人氣烤雞外帶64折

「沐選」外賣店同步推出饕客必BUY的「椒香炭烤全雞」下殺64折，優惠價319元。整隻雞以羅勒葉與奧勒岡香料粉醃製一天後，將在地的宜蘭三星蔥置入肚內，入爐烘烤逼出誘人的油脂香韻與青蔥香氣，佐沾以水果烤肉醬與花椒油調製的獨門醬汁，鹹香多汁與獨特的香麻口感，令人吮指回味。五星主廚料理輕鬆饗，外帶回家團聚用餐，與家人朋友愜意共度夏天美好「食」光。椒香炭烤全雞須提早一日進行訂購。

更新時間 : 2023-06-13 19:42 GMT+08:00

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