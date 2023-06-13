土耳其航空慶九十周年 全新廣告CF跨時空之旅

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）為慶祝成立九十周年，土耳其航空公司推出全新廣告影片，帶領觀眾踏上從成立到現在的時空之旅。
影片講述了土耳其航空公司從 1933 年只有 5 架飛機和不到 30 名員工開始的 90 年旅程，並描述了第一架起飛的飛機於 2023 年降落在伊斯坦堡。作為背負著土耳其國旗的航空公司， 土耳其航空公司在過去 20 年裡飛速發展，目前擁有 418 架飛機，服務於 344 個國際目的地，員工人數增加到 82,000 人，子公司數量不斷增加。
— Turkish Airlines (@TurkishAirlines) June 12, 2023
We took flight with a dream 90 years ago.
Ever since we've been proudly serving as wings of Türkiye.#TurkishAirlines is 90 years old! pic.twitter.com/hRKRdxWIWc
影片以加齊·穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克 (Ghazi Mustafa Kemal Atatürk) 簽署土耳其航空公司的成立文件開始，這一架飛機於 1933 年起飛，到降落在2023 年的伊斯坦堡機場，比預定目的地更遠。機長從迷茫，繼而自豪，他意識到航空業 90 年來所取得的成就遠遠超出了他們多年前的夢想。
土耳其航空公司董事會主席兼執行委員會教授 Ahmet Bolat 博士表示：「今天，
這部電影由 Tribal Worldwide 伊斯坦堡廣告公司製作，導演是 Serdar Dönmez，攝影師 Danish Kasper Wind。 柯蒂斯金鳥 D2 模型飛機的真人大小複製品，是土耳其航空公司首批官方飛機之一，