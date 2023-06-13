土耳其航空慶九十周年 全新廣告CF跨時空之旅

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）為慶祝成立九十周年，土耳其航空公司推出全新廣告影片，帶領觀眾踏上從成立到現在的時空之旅。

影片講述了土耳其航空公司從 1933 年只有 5 架飛機和不到 30 名員工開始的 90 年旅程，並描述了第一架起飛的飛機於 2023 年降落在伊斯坦堡。作為背負著土耳其國旗的航空公司， 土耳其航空公司在過去 20 年裡飛速發展，目前擁有 418 架飛機，服務於 344 個國際目的地，員工人數增加到 82,000 人，子公司數量不斷增加。



We took flight with a dream 90 years ago.



Ever since we've been proudly serving as wings of Türkiye.#TurkishAirlines is 90 years old! pic.twitter.com/hRKRdxWIWc — Turkish Airlines (@TurkishAirlines) June 12, 2023

影片以加齊·穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克 (Ghazi Mustafa Kemal Atatürk) 簽署土耳其航空公司的成立文件開始，這一架飛機於 1933 年起飛，到降落在2023 年的伊斯坦堡機場，比預定目的地更遠。機長從迷茫，繼而自豪，他意識到航空業 90 年來所取得的成就遠遠超出了他們多年前的夢想。

土耳其航空公司董事會主席兼執行委員會教授 Ahmet Bolat 博士表示：「今天， 土耳其航空公司是我們國家和世界上最有價值的品牌之一。使我們走到今天的，是我們的價值觀和我們 82,000 名員工在旅程中對我們的支持。這部電影向我們的每一個基石致敬，從不同的角度講述了我們 90 年經歷的故事。我們也很自豪能夠在土耳其航空公司成立 90 週年和土耳其共和國成立 100 週年之際，完成了我們可以引以為豪的事情。」

這部電影由 Tribal Worldwide 伊斯坦堡廣告公司製作，導演是 Serdar Dönmez，攝影師 Danish Kasper Wind。 柯蒂斯金鳥 D2 模型飛機的真人大小複製品，是土耳其航空公司首批官方飛機之一， 專為該項目打造。 複製品重約1.7噸，翼展17米，長11米，高4米，歷時2個月 完成，將在土耳其航空公司總部的庭院裡展出。