土耳其航空慶九十周年 全新廣告CF跨時空之旅

(台灣英文新聞/生活組綜合報導)為慶祝成立九十周年,土耳其航空公司推出全新廣告影片,帶領觀眾踏上從成立到現在的時空之旅。

影片講述了土耳其航空公司從 1933 年只有 5 架飛機和不到 30 名員工開始的 90 年旅程,並描述了第一架起飛的飛機於 2023 年降落在伊斯坦堡。作為背負著土耳其國旗的航空公司, 土耳其航空公司在過去 20 年裡飛速發展,目前擁有 418 架飛機,服務於 344 個國際目的地,員工人數增加到 82,000 人,子公司數量不斷增加。



We took flight with a dream 90 years ago.



Ever since we've been proudly serving as wings of Türkiye.#TurkishAirlines is 90 years old! pic.twitter.com/hRKRdxWIWc