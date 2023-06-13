富邦投信：多元配置仍有必要　台美市場為優選

今年下半年，投資環境依舊複雜且充滿變數，根據美銀美林5月全球 基金經理人調查報告顯示，目前全球面臨五大經濟與政治相關風險。 首要風險是銀行信貸危機與經濟衰退疑慮， 市場預期上述風險發生機率為33%； 其次是高通膨導致央行鷹派論調機率為29%； 第三風險則是地緣政治惡化（俄烏/中台）發生的機率為15%。 因此，富邦台美雙星多重資產基金(本基金有相當比重投資於非投資 等級之高風險債券且配息來源可能為本金)經理人薛博升建議， 在黑天鵝紛飛的世代，多元配置仍有其必要性。

展望第三季，美國及台灣仍是市況動盪下相對較佳的投資市場。 美國部分，看好科技產業未來的發展潛力，受惠ChatGPT熱潮 帶動近期AI商機需求，科技公司加速開發自家AI相關應用。Go ogle在年度I/O大會上，展示一系列生成式AI，旗下Gma il、Google Maps與Google Photos等產品全數導入AI，帶動產業熱潮。

薛博升指出，S&P500指數今年以來(至5/17)漲幅已高達 8.3%，惟排除AI類股以外的S&P500指數不漲反跌-1. 4%，意味著今年美股的漲幅，皆來自於科技板塊所帶動。 市場預估科技業EPS年增率23Q1落底後將逐季回升， 下半年表現將高於上半年，2024年全年可望增長16.3%（ 成長幅度為全產業最高），高於整體美股EPS年增率12.4%。

台灣部分，市場預期FED已屆升息循環的終點， 未來維持基準利率或啟動降息機率較高， 將有利資金再次回流新興市場， 其中具選舉題材與政策利多加持的台股，將有望更加吸引外資青睞， 帶動股市另一波上漲行情。

有鑑於此，選對市場及標的投資， 才能在不同時刻適時掌握市場強弱！富邦台美雙星多重資產基金(本 基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本 金)網羅台灣及美國（成熟+新興）兩大潛力市場， 最具成長爆發力與主題商機的成長股，同時精選具長期增值能力， 同時可對抗通膨之高息資產。 投資該基金除了有機會享有成長股爆發力帶來的資本利得外， 更有機會擁有收益資產帶來息收優勢，為一檔提供投資人， 月配息機制與三種幣別可供選擇之多元化的基金。

目前富邦投信官網亦推出【幸福「定」律 好康成「TWO」】活動，即日起至6月底，凡是線上新開戶、 原書面客戶申請成為電子交易戶、現有電子戶的投資朋友， 皆可享有申購手續費的專案優惠，相關優惠方案請參考活動網站：h ttps://etrade.fsit.com.tw/ case/event/2023open/index.html 。

資料來源：I/B/E/S、富邦投信整理；資料期間：2022. 12.01~2023.05.22

註：以上個股非推介股票，僅為示意參考， 實際投資需視當時市況而定，投資人需衡量自身投資風險。 上述資料僅為示意參考，實際投資需視當時市況而定， 投資人需衡量自身投資風險。 投資人申購本基金係持有基金受益憑證， 而非本文提及之投資資產或標的。