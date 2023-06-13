臺灣證券交易所：全體上市公司112年5月份當月營收較111年同期衰退10.12％　

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司(含創新板公司)分別計903家及77家，共計980家皆已於2023年6月12日前完成2023年5月營收申報作業。

依據上市公司公告2023年5月營收顯示，5月份全體上市公司營收總計2兆9,108億元，較2022年同期衰退3276億元（-10.12%），營收成長公司共383家，衰退公司共597家，較2021年同期則衰退519億元（-1.75%）。另累計1至5月全體上市公司營收總計14兆3072億元，較2022年同期衰退1兆8537億元（-11.47%），營收成長公司共355家，衰退公司共625家，較2021年同期則衰退3490億元（-2.38%）。

全體上市公司2023年5月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為觀光事業、汽車工業及貿易百貨業，衰退趨勢之主要產業為航運業、油電燃氣業及塑膠工業。全體上市公司1至5月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為觀光事業、汽車工業及資訊服務業，衰退趨勢產業為航運業、金融保險業及塑膠工業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（5）月份營收成長較大之產業，觀光事業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，汽車工業因車用晶片供應問題緩解，貿易百貨業因個別公司近期受匯率波動認列匯兌利益及母親節商機影響，致本月較2022年同月成長；當（5）月份營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求下降運價下跌，油電燃氣業受油價下跌及通膨致需求低迷，塑膠工業因電子材料需求下滑，致本月較2022年同月營收衰退。

全體上市公司累計至2023年5月營收成長較大之產業，觀光事業因跨境旅遊需求大增及疫後客流量復甦，汽車工業因車用晶片供應及航運問題緩解，資訊服務業受惠金融產業、ESG系統開發、資安服務等業務增加，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，航運業因通膨壓力致市場需求低迷使運價下跌，金融保險業因保險業務淨收益及投資收益減少，塑膠工業因總體經濟衰退，下游廠商調節庫存且產品價格下跌，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。