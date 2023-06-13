新北加速器助攻！南強攜手台美日大廠　國際技師推廣汽車微板金新美學

新北市私立南強工商獲教育局創新教育加速器計畫挹注 ，打造獨特品牌。今(13)日攜手臺灣Superior卓越凹痕 修復、日本TRUST DENT Group,Inc.集團，簽訂亞洲區汽車無漆凹痕修復技術認證 MOU。並邀美國汽車無漆凹痕修復大師Myke Toledo進行專題演講，揭開產業發展趨勢與未來商機。 同場也與日本汽車無漆凹痕修復大師 Kenji Oshimi進行實際修復技術交流。 國際車廠技師解構汽車微板金技術精隨，有助南強工商打造產業未來 新美學。

教育局表示，今年為全面推動技職教育國際化元年，這次南強工商攜手台美日大廠、國際技師， 超前部署未來汽車新興產業發展趨勢， 培植更多汽車創新修護技術專業人才，值得讚賞。同時鼓勵青年學子 勇往「職」前，開拓未來投入汽車新興產業的生涯夢想， 成為國際認證的頂尖人才。

南強工商校長李恆霖表示，在創新教育加速器計畫的支持下，學校首 創汽車微板金無漆凹痕創新修復技術(Paintless Dent Repair，PDR)專業人才培育中心， 並致力於各教育階段人才養成，同時結合新北市國中策略聯盟， 提供國中師生最新的微板金創新技術體驗，辦理汽車產業參訪， 讓國中生鄉野踏查認識汽車產業。

李恆霖也指出，此次簽署MOU，雙方合作成立無漆凹痕修復技術國 際認證訓練基地，由南強工商提供初階課程培訓， 引導學員學習新技術，深度進階課程則與臺灣Superior卓越 凹痕修復合作，並規劃國際證照班課程，安排到日本考取國際證照， 培育汽車產業國際技職人才。

汽車科學生陳俊翰表示，高二彈性課程接觸微板金技術， 經過多次練習之後，學會利用光線板判斷凹凸、利用技術修復凹痕， 短時間內修復板金原本的樣子，讓車體凹痕修復更快速、 便宜且美觀。自己也開啟於汽車微板金（PDR)領域就業的想法， 希望能精進技巧、取得技術國際認證， 積極儲備職業生涯技能的競爭力。

教育局表示，新北市獨創教育創新加速器計畫，以「跨國」、「 跨學制」、「跨領域」為核心，挹注南強工商結合美日國際大師、 產業及扎根國中小，跳脫傳統汽車科課程， 銜接國際技術趨勢研發創新課程。更透過全國唯一「新北NO.1技 職6.0」技職教育政策白皮書，未來4年8億翻倍經費挹注， 持續以前瞻未來的教育思維，著重學生所學專業技術與產業務實接軌 ，讓每一孩子找到對的位置，適性發展，培養世界頂尖人才。

新北加速器助攻， 南強攜手台美日大廠、國際技師，推廣汽車微板金新美學。（照片來源：新北市教育局提供）

新北市私立南強工商邀請日本汽車無漆凹痕修復大師 Kenji Oshimi進行實際修復技術交流。（照片來源：新北市教育局提供）