新北永續海洋教育展6/15登場　推廣海洋保育理念

呼應2023世界海洋日主題「海洋星球： 潮流正在改變」，新北市漁業處將在6月15日10時至14時於新 北市貢寮區福連國小舉辦「 海洋造林珊瑚復育暨九孔苗和花枝苗放流活動」及「永續海洋教育展 」， 將在卯澳灣進行珊瑚移植及九孔苗和花枝苗放流等生態復育活動， 並於福連國小操場設攤展示包括珊瑚、藻類、頭足類、 九孔及其他潮間帶生物的介紹、展示和體驗， 以及在地社區和農友漁友的商品展示，豐富多元的精彩活動， 新北市漁業處歡迎各位市民朋友一同前來參與這場海洋保育嘉年華。

為了維護新北市海洋生態並推廣海洋保育理念， 新北市政府與海洋保育署及國立臺灣海洋大學合作，於6月15日在 新北市貢寮卯澳灣福連國小舉辦海洋造林珊瑚復育暨九孔苗和花枝苗 放流活動，進行棲地復育及種苗放流，活動現場還有國立臺灣海洋大 學、山海天使協會及貢寮在地團體舉辦的「永續海洋教育展」，現場 攤位包括「永續海洋行動－雙花計畫」讓您親眼見證生物復育的過程 ，「海藻的美麗邂逅」認識各種海藻及其美麗的特性，「珊瑚小學堂 」親身體驗種植珊瑚，「三漁興旺」透過海洋生物黏土創作， 讓大家在遊戲中學習，「逗陣來貢寮」一起感受貢寮的人文魅力， 體驗里山里海的在地特色，「和美海之家」 瞭解珊瑚復育及軟絲產房搭建的過程，另外還有「貢寮鮑嚐鮮」及「 石花凍飲」等在地海洋美食供您品嚐，如此豐富多元的精彩活動，千 萬別錯過！

國立臺灣海洋大學徐德華老師表示，海洋保育工作不是少數人可以完 成的工作，需要全民共同參與，本次與新北市政府合作， 邀請海洋大學、山海天使及在地團體共同舉辦「永續海洋教育展」， 就是希望藉由享受最豐富的知識介紹、手作體驗、美食品嚐過程， 讓大家能夠了解海洋、認識海洋，進而保護海洋。

新北市漁業處表示，新北市海域出產許多在地優質水產品， 無論是萬里蟹、貢寮鮑、花枝、小卷、白帶魚及石花菜等都很美味， 為了讓這些美味海鮮可以持續被享用，海洋資源保育勢在必行， 誠摯邀請大家6月15日到新北貢寮「永續海洋教育展」走一走， 一起來認識守護我們共同擁有的這片美麗的海洋。

九孔苗放流。(照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

「三漁興旺」透過海洋生物黏土創作，從遊戲中學習。(照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)

珊瑚的介紹和展示。(照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供)