2023新版台灣全民國防手冊 增「敵我識別」 專家：敵軍會這樣穿嗎？

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）國防部去年發布全民國防手冊後，引發諸多批評，在參酌各方建議後加以修訂，今（13）日公布了2023新版「全民國防應變手冊」，增加了「敵我識別」類別，出現解放軍四款軍服，但專家稱，為了滲透，敵軍會如常穿著嗎？

去年4月發布手冊，正逢兩岸情勢緊張、俄烏開戰之際，台灣的國防手冊因此遭到放大鏡檢視。內容包括如何透過手機Apps找到避難所與食糧供給，以及緊急救傷小撇步等，但卻引發了與真正戰爭情況脫節的批評。

新版手冊內容分為兩大部分：一為「平時準備：緊急避難準備事項、防空警報音符及聲音識別、認識周邊重要處所、掌握正確訊息。」二為「戰時應變：戰時可能發生的狀況、敵我識別、緊急疏散避難、戰場維生應處、通訊傳播中斷應處、戰傷醫療急救、戰場危機處置、民眾對各類型災害應變作法、緊急應變專線。」

內容更豐富，多了「敵我識別」區塊，圖文並茂呈現我軍與中共解放軍軍服、臂章、識別名牌的差異。台灣陸海空三軍人偶畫得「笑容可掬」，「敵軍」則是「面容冷肅」，分別有夏季作訓服（叢林）、冬季作訓服（荒漠）、蛙服（叢林）、作訓大衣（荒漠）四種造型。

然而，全民防衛動員署物力動員處長沈威志在記者會中坦言，「要識別敵我其實很難。」手冊假設中國軍人會著解放軍軍服，但路透引述專家說法，特種部隊犯台時，為了滲透我方，可能會以不同裝束出現。

除了手冊改版，國防官員也表示，會定期巡查防空避難所，不排除加上警示燈，使之更易尋找辨別。另，舊版手冊遭到詬病之處，有一點是「大量QR codes」，被批真正開戰恐無網路，如何使用？但新版依舊含有不少QR codes。對此，中央社引沈威志說法，電子資訊傳播速度廣，在平時公布這手冊，就是要讓民眾有時間預作準備。



全民國防應變手冊截圖