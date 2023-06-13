【累計162例】台灣猴痘再增16例本土 羅一鈞曝控制疫情唯一關鍵

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）疾管署發言人羅一鈞今（13）日表示，國內新增16例本土病例，皆為本國籍男性，居住地以北部11例最多；另外，我國首例兒童猴痘確診個案的男童已於昨（12）日出院，目前居家自我健康管理中，身上的病灶已經開始結痂，但痂皮要完全脫落還需要一段時間。

疾管署發言人羅一鈞說明，新增的16例個案居住縣市分別為新北市4例、台北市3例，桃園市、雲林縣、台中市各2例，以及新竹縣、新竹市各1例、高雄市1例。

我國自去年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診162例病例（150例本土及12例境外移入)，其中110位已經康復、10位住院中、42位居家自主健康管理。

羅一鈞表示，上週新增確診的4歲男童經猴痘口服抗病毒藥物治療後，症狀改善快速，經醫師評估後已經在昨日出院，進行居家自主健康管理。至於身上的病灶雖已經開始結痂，但是痂皮要完全脫落還需要一段時間，因此還要在家觀察幾天，衛生局會定期關心，有需要會再安排至醫院評估。

羅一鈞進一步表示，這名男童的同住家人跟幼兒園學童中有人出現發燒症狀，但是採檢後都是陰性排除、沒有新增個案。

另外，羅一鈞說明，要將猴痘疫情控制住，且回復到過去每週個位數的確診，疫苗完整接種率是關鍵，目前完成一劑猴痘的高風險接種族群有37,663人，其中已接種第二劑為12,231人（佔32.5%），因此仍有25,432人（佔67.5%）尚未施打第二劑，呼籲盡快完成疫苗接種。