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日本腦炎進入流行高峰 台灣疾管署：出現四大症狀致死率三成 高風險族群可自費接種疫苗

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/13 15:50
林詠青醫師呼籲，目前日本腦炎仍未有特效藥物治療，僅能針對症狀給予支持療法，因此最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗。（疾管署提供）

林詠青醫師呼籲，目前日本腦炎仍未有特效藥物治療，僅能針對症狀給予支持療法，因此最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗。（疾管署提供）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）國內新增1例日本腦炎確定病例，為花蓮縣吉安鄉50多歲男性，目前持續住院治療中。疾管署疫情中心李佳琳副主任提醒，以國內日本腦炎近4週移動平均來看，疫情呈現上升的趨勢，且比去年同期高，有鑑於6、7月是流行高峰期，預期在各縣市都有可能會出現散發病例，而且各年齡層都有可能出現。

疾管署防疫醫師林詠青說明，這名男性個案於5月27日出現咳嗽、發燒等症狀，6月1日至3日期間曾三度就醫，且發燒和頭痛的症狀持續，於6月3日收治住院、做進一步檢查，6月5日開始出現意識改變，並入住加護病房，而腦部檢查也發現有腦炎的狀況，經醫院通報及採檢後確診，目前持續住院治療中，但恢復情況良好，已轉入普通病房，持續接受觀察。

林詠青進一步說明，一般人感染日本腦炎並不會出現明顯症狀，只有小於百分之1病患會出現發燒、頭痛、腹痛或嘔吐等症狀，特別是長者與孩童出現症狀的比例較高，不過，感染後一旦出現意識狀態改變、昏迷、全身無力、運動障礙等腦炎症狀，致死率將高達2至3成，存活下來也有3至5成患者有肌肉無力、語言障礙等神經系統後遺症。

林詠青呼籲，目前日本腦炎仍未有特效藥物治療，僅能針對症狀給予支持療法，因此最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種疫苗。

疾管署監測資料顯示，國內今(2023)年截至目前共3例確定病例，分別為高雄市2例及花蓮縣1例，個案活動地附近多有高風險場域。臺灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2019至2022年全國同期確定病例數分別為9、3、5及2例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。

疾管署說明，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，吸血高峰為黃昏與黎明時段。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。請民眾儘量避免於病媒蚊吸血高峰時段，在病媒蚊高風險環境附近活動；如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。

相關資訊可至疾管署網站或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。
日本腦炎
病媒蚊
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花蓮

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