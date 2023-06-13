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全球暖化致晴空亂流增 搭飛機請隨時繫好安全帶

晴空亂流來得無影無蹤，往往前一秒平靜無波，下一秒就忽地風中凌亂

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/06/13 14:57
（圖／Unsplash_Uta Scholl）

（圖／Unsplash_Uta Scholl）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）氣候變遷導致地球溫度居高不下，不只造成極端天氣、衝擊生態環境，英國長期研究指出，飛機遭遇亂流的頻率，恐怕只增不減。

BBC報導，英國雷丁大學大氣科學學家威廉斯（Paul Williams）率團隊進行了長達十年的研究，發現1979年至2020年間，忙碌的北大西洋航線，遇上重度亂流的次數，竟增了55%。

據研究，亂流頻率增幅最大者，出現在北美與北大西洋航線，接著是歐洲、中東、南大西洋。

威廉斯將亂流增加的原因歸咎於高速氣流（jet stream）的風切（風速不同所致）情況變得劇烈所致。高速氣流又稱噴射氣流，是由西向東環繞地球的強大氣流帶，位在距地面約8至11公里的高空，主因赤道與極地溫差而產生。

由於地球不斷排放溫室氣體，空氣變暖，影響了高空的風速。研究團隊認為，晴空亂流的增勢已然展開，必須強化亂流預警機制，避免飛航出現劇烈震盪。

衛星雖無法偵測亂流，卻可辨識噴射氣流的結構及型態，據以分析。雷達可測得風暴引起的亂流，但航空遙測工具幾乎對「隱形」的晴空亂流沒轍。晴空亂流來得無影無蹤，往往前一秒平靜無波，下一秒就忽地風中凌亂，把乘客嚇得不輕。

威廉斯呼籲，不能因噎廢食，因害怕亂流就不搭飛機，但在飛行時最好隨時繫上安全帶，以策安全。

亂流除了具安全風險，也帶來經濟損失。光是美國，每年航空業就因「亂流來亂」而損失高達1.5億至5億美元，包括機身磨損。此外，為了避開亂流，飛機駕駛必須燃燒更多燃料，從而墊高環境成本。

研究發表於《地球物理研究通訊》（Geophysical Research Letters）期刊。
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