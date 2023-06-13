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苗博雅、呂秋遠、法白看朱學恒「告發自己」 利用高門檻舉證換不起訴處分等復出

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2023/06/13 12:50
朱學恆玩得一手司法大戲，將舉證責任轉嫁到受害者台北市議員鐘沛君身上。

朱學恆玩得一手司法大戲，將舉證責任轉嫁到受害者台北市議員鐘沛君身上。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／李朝儀　綜合報導）國民黨台北市議員鍾沛君日前控訴名嘴朱學恒性騷擾，朱學恒赴台北地檢署「主動告發」自己，台北市議員苗博雅、律師呂秋遠、法白指出，朱「告發不自首」是精心設計的一場戲，以負責之名，行推卸責任之實，二度傷害受害者，利用刑事訴訟的高度舉證門檻換取不起訴處分自清，為自己復出鋪路。

台灣Ｍe Too運動延燒，國民黨北市議員鍾沛君8日出面踢爆，朱學恒去（2022）年在飯局上兩度強吻摟抱得逞，更大言不慚稱「反正妳明天也不會記得」。儘管事後簽立切結書，承諾「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬，避免造成任何騷擾」，卻將關鍵的「未經同意，違背鍾沛君之意願及信任主動摟抱及親吻當事人鍾沛君」移除，更安排律師以友人身分慰問鍾沛君，讓她「細思慎恐」。

不僅如此，近期朱學恒更與鍾沛君同台錄影，道貌岸然的痛批性騷，讓鍾沛君感到荒謬又憤怒「他怎麼敢？他怎麼好意思？」朱學恒道歉自稱斷片失控，並無限期停止公眾活動。12日更透露，已前往北檢主動告發此案，以示承擔後果與責任之態度。鍾沛君痛批朱「毫無悔改之意」，更表示若朱學恒真的覺得曾做錯事，在具法律效力前就該去自首，而非上演司法大戲。

苗博雅12日在臉書痛批，朱學恒做假戲，為自己復出鋪排；所謂的「告發不自首」，實質上的作用，是把被害人拖上法庭對打。讓鍾沛君在被動的狀態下，又被朱學恒的法律戰二次傷害。

苗博雅指出，「告發」和「自首」的意義和效果完全不同，所謂「自首」把犯行全盤托出，人事時地物仔細交代，表達願受追訴裁判之意。在犯罪人自白坦承不諱的情況下，讓檢察官早日偵結起訴，讓被害者得到遲來的正義。如果朱學恒真的如他所說願「負起所有責任」，他應該「自首」。

然而，但朱學恒的「告發」書狀，不但沒有坦承任何犯行，還寫著「由鈞署之偵查，早日還原事實」，這個伏筆是在表達「鍾沛君說的不是事實」

苗博雅進一步指出，「告發」後檢方必須「開始偵查」，鐘沛君議員鍾沛君被拖進法庭後，朱學恒還是可以持續否認犯行，把舉證責任全部轉嫁到鍾沛君一方。「朱學恒嘴巴上說『負起一切責任』實際上卻利用告發的技巧，『讓鍾沛君負起全部的舉證責任』。」刑事起訴的門檻相當高，如果鍾沛君舉證程度無法成功跨過起訴的門檻，那朱學恒就可以獲得檢察官送的不起訴大禮。

律師呂秋遠也指出，這是朱學恒「告發自己」只是一場「精心設計的戲劇」。性騷擾是告訴乃論。鍾議員並未提告，所以地檢署必須分案，也還是得要詢問鍾議員願不願意提告。鍾議員不提告，那就是鍾議員自己不提告的，不關朱學恒的事。如果鍾議員要提告，已經超過半年的告訴期，所以地檢署依法會不起訴。換句話說，除非檢察官認定是強制猥褻，這是非告訴乃論，才會有進入實質審理的議題，否則光是在程序上，他一定穩穩可以拿到不起訴處分。

呂求遠表示，到時候，朱學恒又可以憑藉台北地檢署的不起訴處分書，大搖大擺的說，「經過司法認證，我沒有性騷擾，也負起一切責任，是檢察官不起訴我的，所以我又復出了，謝謝大家，科學終將戰勝一切。」先是欺負別人，後是浪費司法資源，只為了成全自己復出，而且還有許多人願意買單，只能說，無言以對。

法律白話文運動今日也撰文指出，刑事訴訟法第240條規定，不問何人知有犯罪嫌疑者，得為告發。朱男告發自己，似乎承認犯罪，引發熱議。但在告發狀上，朱男仍表明，希望透過檢方調查「還原事實」。換句話說，朱男無意直接承認鍾女所主張的事實。未來事情真相為何，有待北檢進一步調查釐清。

法界人士認為，朱男目的恐怕在於，利用刑事訴訟的高度舉證門檻及相關規定，換取「不起訴處分」或「無罪判決」，藉此取得自清的機會。

法白說明，依據最高法院一貫見解，被害人單方控訴不能作為唯一的定罪證據，朱男涉嫌強吻鍾議員一事，如無其他證據輔助，作為被害人的鍾姓議員，其個人證詞不能作為認定朱男犯罪事實的唯一證據。

法白進一步說明而朱男於過去已公開表達，其因飲酒「斷片」，對當日不復記憶，法界人士多認為朱男未來也不會承認相關事實，且被告享有不自證己罪特權，朱男並無承認犯罪事實的義務。當日現場實際情況為何，恐因只有鍾姓議員的個人證詞可用，導致司法機關因證據不足，無法認定犯罪事實，只能做成不起訴處分或無罪判決。

法白表示，鍾女雖然主張朱男有傳送「悔過書」草稿、談判現場有他人見證朱男道歉等情況，可佐證朱男曾承認相關事實。但相關資料及證人能否作為證據、證明力是否足夠，仍有待檢方及法院進一步判斷。

法白還提及，因本案朱男行為究竟屬於「刑法強制猥褻罪」或「性騷擾防治法強制觸摸罪」，尚有爭議，而後者須由被害人於事發後六個月內提告，現在距離案發已近一年，故朱男亦可能因時效過期等因素而不被起訴

至於網友討論朱男是否屬於自首，法白解釋，雖然主動向司法機關告發自己，但相關涉案事實已經為大眾所知，且朱男並為直接坦承犯罪，因此法界多半認為，朱男不符合刑法自首的減刑規定。
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